Điểm tin kinh doanh 29/5: Bất chấp đà sụt giảm của giá vàng quốc tế, vàng SJC ‘vững’ mốc 67 triệu đồng/lượng

- Bất chấp đà sụt giảm của giá vàng quốc tế, vàng SJC ‘vững’ mốc 67 triệu đồng/lượng

Trước sức ép của giá vàng thế giới đã khiến giá vàng trong nước quay đầu sụt giảm trong tuần này.

Tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), giá vàng miếng yết ở mức 66,35 - 67,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng bán ra tại các cửa hàng khác thấp hơn 100.000 - 200.000 đồng. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán duy trì ở mức khoảng 600.000 đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng đã có sự chênh lệch chiều mua vào và bán ra đều giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng DOJI tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,35 - 66,95 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cùng thời điểm phiên trước; đồng thời giảm 200 nghìn ở cả 2 chiều mua và bán so với tuần trước

Tại TP.HCM, giá vàng DOJI đang được niêm yết ở 66,65 - 67,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở giá mua, trong khi tăng 50.000 đồng/lượng ở giá bán so với cuối phiên trước; còn so với cùng thời điểm phiên trước, giá mua hiện đã thấp hơn 100.000 đồng. So với tuần trước thì giảm đều 150.000 đồng/lượng

Có thể thấy, sau hai tuần đi lệch pha, giá vàng trong nước cuối cùng đã bị ảnh hưởng bởi đà đi xuống của giá vàng thế giới.

Chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng gần 11 triệu đồng/lượng.