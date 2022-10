Điểm tin kinh doanh 29/10: Thiếu hụt xăng dầu ở phía Nam là điều ‘rất đáng tiếc và bất thường’

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021 song tăng 9,9 điểm phần trăm so với 9 tháng…

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký mới tiếp tục giảm song đã được cải thiện so với tháng trước với 1.570 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 14,2% so với cùng kỳ), tương đương tổng số vốn đăng ký gần 9,93 tỷ USD (giảm 23,7% so với cùng kỳ, tăng 19,3 điểm phần trăm so với 9 tháng).

Đáng chú ý, vốn điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại tiếp tục xu hướng tăng. Có 880 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 13,4% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 8,74 tỷ USD (tăng 23,3% so với cùng kỳ) và có 2.997 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 2,2% so với cùng kỳ) với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,79 tỷ USD (tăng 4,5% so với cùng kỳ).

- 10 triệu sản phẩm “made in Vietnam” đã được bán trên Amazon

Trong vòng 12 tháng (từ 1/9/2021 - 31/8/2022), các đối tác bán hàng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên Amazon. Theo đó, có gần 10 triệu sản phẩm “Made in Vietnam” được bán ra cho khách hàng Amazon trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, số lượng các nhà bán hàng Việt Nam trên Amazon vẫn tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), số lượng tăng hơn 90%, doanh thu bán hàng qua FBA cũng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái…

Amazon Global Selling Việt Nam đánh giá, với những lợi thế sẵn có như chính sách quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất khẩu, năng lực sản xuất dồi dào, thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, Việt Nam đang ở “giai đoạn vàng” để cất cánh xuất khẩu online.