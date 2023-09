Điểm tin kinh doanh 28/9: Giá vàng tiếp tục giảm sâu

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2019, Bamboo Airways có chặng đường không hề dễ dàng. Các hạn chế đi lại của Việt Nam trong thời kỳ đại dịch nằm trong số những quốc gia quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Do đó, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với thương hiệu giá rẻ VietJet đang mở rộng nhanh chóng. Năm ngoái, Bamboo Airways lỗ 17,6 nghìn tỷ đồng (722 triệu USD).

- Bay quốc tế phục hồi mạnh, trừ 2 thị trường

Sản lượng hành khách thông qua các sân bay trên cả nước trong 9 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ năm trước

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng sản lượng hành khách thông qua các sân bay 9 tháng đầu năm là 89 triệu khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt 23,7 triệu khách, tăng 266,8% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 65,2 triệu khách, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các Cảng hàng không là 887,5 ngàn tấn, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: quốc tế: 637 ngàn tấn, giảm 24,0% so với cùng kỳ năm 2022; nội địa: 250,4 ngàn tấn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022.

- ADB: Mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam ước đạt 5,8% năm 2023

Chủ động đưa ra những biện pháp ứng phó cần thiết và phù hợp với những biến động khu vực và thế giới. Đây là động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức 5.8% trong năm nay. Đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trong buổi họp báo Cập nhật Triển vọng kinh tế Việt Nam diễn ra sáng nay 27/9, tại Hà Nội.

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay bất ngờ chững lại so với đà tăng trưởng tích cực của năm ngoái. Dự báo tăng trưởng 2023 được điều chỉnh ở mức 5,8% và dự báo đạt 6% vào năm 2024.