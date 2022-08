Điểm tin kinh doanh 28/8: Hơn 3,3 tỷ USD vốn FDI đổ vào bất động sản

Tính từ đầu năm đến nay, giá Bitcoin đã lao dốc 57%. Tuần trước, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn được giao dịch quanh ngưỡng 22.000 USD/đồng.

- Hơn 3,3 tỷ USD vốn FDI đổ vào bất động sản

Thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/8/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,8 tỷ USD, bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, có 1.135 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bằng 100% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt trên 6,35 tỷ USD (giảm 43,9% so với cùng kỳ).

Theo đó, có 676 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 5,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 7,5 tỷ USD, tăng gần 51% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó còn có 2.425 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,9 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Con số này tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (gần 1,6 tỷ USD). Nhìn lại những tháng gần đây, vốn FDI vào bất động sản cũng có xu hướng tăng.