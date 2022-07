Điểm tin kinh doanh 28/7: Giá xăng nhập giảm mạnh về mốc 21.000 đồng

Nửa đầu năm 2022, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ USD. Tuy con số này chỉ bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021 và phần nhiều do vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, chỉ đạt 4,94 tỷ USD, giảm 48,2% so với cùng kỳ, song vốn tăng thêm và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đều tăng rất mạnh.

Trong đó, vốn tăng thêm đạt trên 6,82 tỷ USD, tăng 65,6% so với cùng kỳ; còn vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần đạt trên 2,27 tỷ USD, tăng 41,4% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ USD, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký.

- Xuất khẩu sang Nga giảm mạnh