Điểm tin kinh doanh 28/4: Giá vàng: Vẫn neo ở mức cao

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 27-4 đứng ở mức 2.337,4 USD/ounce.

Nhận định về xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, thị trường vàng ít phản ứng trước số liệu báo cáo lạm phát tại Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang hướng mục tiêu lạm phát 2%. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng còn nhiều triển vọng. Sau chuỗi ngày tăng giá mạnh của vàng, các ngân hàng đã nâng mức dự báo giá vàng trong thời gian tới.

- Đồng USD thế giới bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Sáng 27/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,246 VND/USD – giảm 18 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 106,09 điểm – tăng 0,47% so với giao dịch ngày 26/4.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,704 VND/Euro – 27,304 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng 27/4 tại các NHTM giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,088 và mức bán ra là 25,458 – giảm 49 VND ở chiều mua và 19 VND ở chiều bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 – 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 27/4 giảm cả 2 chiều mua - bán bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,630 – 25,720 VND/USD giảm 90 VND ở chiều mua và 80 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 26/4.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106,09 điểm – tăng 0,47% so với giao dịch ngày 26/4.