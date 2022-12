Điểm tin kinh doanh 27/12: Giá vàng có thể giảm về 45 triệu đồng/lượng

Với việc thiết lập hợp tác với Vietnam Airlines, tận dụng tối đa năng lực hạ tầng của cả 2 doanh nghiệp; tại Bắc Ninh, hàng hóa di chuyển qua luồng vận hành của Viettel Post có thể chuyển phát đến tận tay khách hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh chỉ trong khoảng thời gian 6 tiếng, tức, giảm 50% -70% thời gian so với trước đây. Tại các địa chỉ khác trên toàn quốc, Viettel Post cũng cam kết vận chuyển giao hàng trong 24 giờ.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, ông Đinh Thanh Sơn chia sẻ: “Trong thời gian tới, Viettel Post sẽ xây dựng thêm 1 trung tâm Logistics thực hiện các hoạt động phân loại, chia chọn, lưu trữ ngay tại Bắc Ninh. Sau khi trung tâm được đưa vào vận hành, hàng hóa từ Bắc Ninh đi Hà Nội sẽ chỉ mất từ 3-6 tiếng để đến tay người tiêu dùng”.

Hai doanh nghiệp cũng cam kết, với giải pháp toàn trình do Viettel Post và Vietnam Airlines xây dựng, các doanh nghiệp tại Bắc Ninh sẽ tiết kiệm được 30% chi phí vận hành, nhân sự, vận hành kho, thông quan… so với tự vận hành và tối ưu lên đến 30% thời gian so với cách làm truyền thống trước đây.

- Giá dầu bất ngờ tăng vọt

Kế hoạch áp giá trần và lệnh cấm từ phía phương Tây đối với dầu Nga đã bắt đầu tác động tới giá dầu. Mỗi thùng dầu Brent tăng 3 USD trong vỏn vẹn 12 tiếng.

Theo dữ liệu của Trading Economics ngày 26/12 (giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã vọt từ dưới 81 USD/thùng lên hơn 84 USD/thùng.

Còn giá dầu WTI có thời điểm xuyên thủng ngưỡng 80 USD/thùng rồi giảm nhẹ về 79,65 USD/thùng, đánh dấu mức tăng gần 3% so với 24 giờ trước đó.