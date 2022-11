Điểm tin kinh doanh 27/11: Vàng đi ngang trong ngày cuối tuần

- Hủy và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã có thông báo hủy đăng ký chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Chứng khoán KIS Việt Nam. Ngoài ra, VSD đã cấp mã chứng khoán cho Kho bạc Nhà nước và Công ty cổ phần Chíp Sáng.

Cụ thể hủy đăng ký chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán MB; Hủy mã CVJC2205 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Cấp mã chứng khoán TD2232113 cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính; Công ty cổ phần Chíp Sáng được cấp mã giao dịch CCS.

Công ty cổ phần Chíp Sáng đăng ký giao dịch cổ phiếu CCS trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CCS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI

Tính đến ngày 20/11/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 25,1 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 0,4% so với 10 tháng và tăng 10,3% so với 9 tháng.