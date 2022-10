Điểm tin kinh doanh 27/10: Tỷ giá USD/VND ngân hàng hạ nhiệt, USD 'chợ đen' vượt 25.300 đồng

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm trước, giao dịch quanh 52,3 triệu đồng/lượng mua vào, 53,3 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, mỗi lượng vàng 9999 bán ra đang có giá rẻ hơn so với vàng miếng SJC khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua, niêm yết giá mua – bán vàng miếng SJC ở mức 66,25 – 67,2 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ chiều ngày 27/10, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào với giá 66,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 67,4 triệu đồng, giảm 100.000 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Tại thị trường vàng trong nước, mỗi lượng vàng 9999 bán ra đang có giá thấp hơn so với vàng miếng SJC khoảng 13 triệu đồng/lượng.

- Giá vàng 9999 vẫn rất 'mềm' so với SJC

Trong khi tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ thì giá USD trên thị trường tự do vẫn tiếp tục tăng.

Hôm 27/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.693 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của tỷ giá trung tâm với tổng mức giảm là 10 đồng, sau hơn một tuần điều chỉnh tỷ giá tăng mạnh.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại hôm nay có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng mạnh.

Cụ thể, sáng 27/10, Vietcombank mua vào - bán ra USD ở mức 24.567 - 24.877VND/USD, giảm 11 đồng ở cả chiều mua và bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Trái ngược với tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại, giá USD trên thị trường tự do vẫn chưa dừng tăng so với phiên trước. Vào trưa 27/10, đồng USD "chợ đen" được giao dịch phổ biến ở mức 25.225 - 25.325 đồng (mua - bán), tăng 85 đồng ở chiều mua vào và tăng 45 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

- Ba 'ông lớn' ngân hàng nhập cuộc đua tăng lãi suất

Sau 2 ngày Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành thêm 100 điểm phần trăm, 3 trong 4 'ông lớn' ngân hàng bắt đầu đưa ra biểu lãi suất mới.