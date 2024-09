Điểm tin Kinh doanh 26/9: Giá vàng: Vàng nhẫn lập đỉnh mới

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/9; JP Morgan, UBS dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng - Giá vàng: Vàng nhẫn lập đỉnh mới Giá vàng chiều 25/9 lập đỉnh mới với 82,5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn; vàng miếng SJC ở mức cao. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 24/9. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 24/9. Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết giá vàng SJC đang được mua vào ở mức 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 24/9. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 81,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,5 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 850.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 24/9. Vàng PNJ tại Hà Nội đang được mua vào ở mức 81,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,5 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 850.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 24/9. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng 81,5 - 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm 24/9. Trong khi đó giá vàng nhẫn tăng mạnh. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 81,45 - 82,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 850.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm 24/9. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng nhẫn ở mức 80,8 - 82,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm 24/9. Giá vàng thế giới hôm 25/9 vẫn duy trì trên mốc 2.659 USD/ounce, tăng 24 USD so với hôm 24/9. - Chủ tịch 9x của công ty chứng khoán vừa được chấp thuận niêm yết trên HoSE là ai? Hiện chủ tịch 9x này nắm giữ 73 triệu cổ phiếu DSC (35,6% vốn), ước tính giá trị số cổ phiếu gần 1.700 tỉ đồng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố quyết định chấp thuận niêm yết 204,8 triệu cổ phiếu DSC của Công ty CP Chứng khoán DSC. Cổ phiếu DSC đang giao dịch trên UPCoM với giá 23.000 đồng, tăng 18% so với đầu năm. Công ty Chứng khoán DSC tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng, được thành lập năm 2006, vốn điều lệ 22 tỉ đồng. Vài năm sau đó, công ty này có 2 đợt tăng vốn, lên mức 60 tỉ đồng. Đến đầu năm 2018, cổ phiếu của công ty được chính thức giao dịch trên sàn UpCoM, mã chứng khoán DSC. Tháng 8-2021, Chứng khoán DSC tăng vốn “thần tốc” từ 60 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng bằng cách phát hành riêng lẻ 94 triệu cổ phiếu DSC. Công ty CP Đầu tư NTP là một trong các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ lúc đó. Đơn vị này đã mua 70 triệu cổ phiếu DSC, trở thành công ty mẹ - cổ đông lớn. Trước giao dịch này, Công ty Đầu tư NTP không sở hữu cổ phiếu DSC. Công ty CP Đầu tư NTP do ông Nguyễn Đức Anh (SN 1995) làm Chủ tịch HĐQT. Ông Đức Anh cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán DSC (từ năm 2021). Ông Đức Anh được biết đến là cháu của ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công (TC Group). Đây là một doanh nghiệp có tiếng trong ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị này còn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính - ngân hàng... - JP Morgan, UBS dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng Đến thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới đã tăng 27% nhờ sự hồi phục của các quỹ ETF và kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất dài hạn của Fed. Theo Reuters, các ngân hàng lớn đang đặt kỳ vọng vào kịch bản vàng sẽ kéo dài đợt tăng giá kỷ lục sang năm 2025. Động lực chủ yếu là dòng tiền lớn đang đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà phân tích tại Ngân hàng JP Morgan nhận định nhu cầu mua sắm mạnh mẽ từ Trung Quốc và các ngân hàng trung ương đã hỗ trợ giá vàng trong 2 năm qua. Tuy nhiên dòng vốn đầu tư, đặc biệt là dòng vốn từ ETF sẽ là chìa khóa cho một đợt tăng giá bền vững hơn nữa của vàng trong chu kỳ cắt giảm lãi suất dài hạn sắp tới của Fed. Giá vàng thế giới đã tăng gần 570 USD/ounce, tương đương hơn 27% trong 9 tháng qua bằng việc liên tục xác lập các mức kỷ lục mới. Hiện mặt hàng này vẫn đang tiếp tục chinh phục mức đỉnh tiếp theo 2.700 USD/ounce. "Mặc dù giá vàng đã đạt nhiều mức đỉnh cao trong năm nay và vượt trội hơn hẳn thị trường chứng khoán, nhưng chúng tôi tin rằng tài sản tích lũy này vẫn còn nhiều dư địa để tăng giá trong 6-12 tháng tới", các nhà phân tích tại Ngân hàng UBS cho biết. Chuyên gia tại UBS nói thêm rằng các yếu tố chính trợ giúp cho đà tăng liên tiếp của vàng là sự hồi sinh của dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF, điều đã thiếu vắng kể từ tháng 4/2022. - Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/9 Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. * DHC: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DHC từ ngày 27/9 đến 25/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu tại DHC xuống còn hơn 5,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,59%. * AGR: Ngày 02/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Chứng khoán Agribank – Agriseco (AGR – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 03/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/10/2024. * SHP: Ngày 11/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Thủy điện miền Nam (SHP – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 14/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2024. * PVD: Nhóm cổ đông do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD – HOSE) đã bán ra 500.000 cổ phiếu PVD trong ngày 19/9. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 27,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%. * SCR: Bà Đặng Huỳnh Ức My, cá nhân có liên quan đến ông Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 110.000 cổ phiếu SCR sở hữu từ ngày 18/9 đến 24/9 theo phương thức khớp lệnh. * PDR: Bà Nguyễn Thị Minh Thư, con ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – HOSE) đã bán ra hơn 1,08 triệu phiếu PDR từ ngày 09/9 đến 24/9 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thư đã giảm sở hữu tại PDR xuống còn hơn 5,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,68%. * TCT: Ngày 09/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 10/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/11/2024. * DHA: Tổng CTCP Vật liệu Xây dựng số 1, cổ đông lớn của CTCP Hóa An (DHA – HOSE) đăng ký mua 620.000 cổ phiếu DHA từ ngày 01/10 đến 30/10 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại DHA lên hơn 3,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,98%. * VNT: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT – HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VNT từ ngày 26/9 đến 25/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, TMS đang nắm giữ hơn 3,63 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ 21,85%. - Giá USD ngân hàng lao dốc mạnh Tỷ giá USD giao dịch trên thị trường tự do có xu hướng tăng nhẹ, ngược chiều với đà giảm mạnh tại các ngân hàng thương mại. Ngày 25/9, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.134 đồng/USD, giảm 12 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Sở Giao dịch NHNN niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh ở mức 23.400 - 25.290 đồng/USD, đi ngang ở chiều mua vào nhưng giảm 13 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước. Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 22.927 đồng/USD và 25.341 đồng/USD. Cùng ghi nhận xu hướng này, giá mua - bán USD tại các ngân hàng thương mại phiên chiều nay đã quay đầu giảm theo tỷ giá trung tâm. Hiện giá bán ra ngoại tệ này được hầu hết ngân hàng niêm yết ở mức 24.750 đồng/USD. Trong đó, Vietcombank hạ giá mua - bán USD xuống mức 24.380 - 24.750 đồng/USD (mua - bán), tức giảm 20 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với hôm 25/9. Còn BIDV hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở 24.420 đồng/USD và bán ra ở 24.760 đồng/USD, tức giảm 30 đồng ở chiều mua vào và bán ra. Agribank niêm yết giá ngoại tệ này ở 24.380 - 24.740 đồng/USD (mua - bán), giảm 60 đồng chiều mua và chiều bán. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.320 - 24.800 đồng/USD (mua - bán). So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi tại HDBank đã giảm 20 đồng ở chiều mua và chiều bán. Ngoài HDBank, nhiều ngân hàng thương mại tư nhân cũng duy trì xu hướng giảm giá đồng USD. Như tại Techcombank, ACB, SHB, MBBank, Eximbank, HSBC, Sacombank, tỷ giá USD đang thấp hơn 35-80 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do được điều chỉnh tăng nhẹ. Giá USD được các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch ở mức phổ biến 24.990 - 25.080 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng ở chiều mua và tăng 10 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó. Như vậy, giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn 600 đồng, còn giá USD bán ra đang đắt hơn gần 400 đồng so với kênh ngân hàng.