Điểm tin kinh doanh 26/3: Giá vàng sẽ đạt ‘đỉnh’ 70 triệu đồng/lượng vào tuần sau?

Một thương nhân có trụ sở tại tỉnh An Giang thuộc Đồng bằng sông Cửu Long cho biết hoạt động giao dịch chắc chắn sẽ tăng trong những tháng tới, do nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch hiện tại và nhu cầu lớn từ những người mua truyền thống bao gồm Trung Quốc và Philippines. Người này cũng cho hay vụ thu hoạch Đông Xuân hiện thời sẽ kết thúc vào cuối tháng Ba.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ kéo dài đà giảm trong tuần này vì nhu cầu yếu, chủ yếu do bên mua dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm nên trì hoãn đặt mua. Trong khi đó, các thương nhân Việt Nam hy vọng việc giá cả cạnh tranh và nguồn cung ngày càng tăng sẽ thu hút thêm đơn đặt hàng từ những khách hàng lớn.

Một thương nhân khác tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá gạo Việt Nam vẫn thấp hơn gạo Thái Lan, vì vậy một số thương nhân nước ngoài đang chuyển sang mua gạo Việt Nam để tối đa hóa lợi nhuận.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tuần này tăng từ mức 455 USD/tấn trong tuần trước lên 465 USD/tấn.

- Chuyện lạ: Trứng gà ta rẻ hơn trứng gà công nghiệp

Chưa bao giờ trứng gà ta lại có giá rẻ hơn trứng gà công nghiệp vì một lý do bất ngờ

Những ngày gần đây, ghi nhận tại các điểm kinh doanh trứng gà tại TP HCM cho thấy giá trứng gà công nghiệp (vỏ nâu) đã nhích lên, không còn cảnh bán rong 20.000 đồng/chục như cách đây 1 tháng.

Giá trứng gà công nghiệp đóng hộp đang phổ biến ở mức từ 27.000 – 35.000 đồng/chục (tùy kích cỡ), một số nơi chạy chương trình giảm giá 1.000 – 2.000 đồng/chục.

Thế nhưng, giá trứng gà ta - loại trứng có kích cỡ nhỏ, khoảng 250 - 350 g/quả (bằng 1 nửa trứng gà công nghiệp), vỏ trắng hoặc trắng hồng - tiếp tục giảm sâu, chỉ bằng khoảng một nửa so với lúc bình thường.

Theo chủ một doanh nghiệp cung cấp trứng gà ta vào siêu thị, gà ta tức gà bản địa, được nuôi tập trung và sử dụng thức ăn theo công thức riêng do nhà máy cung cấp. Do giống gà ta, số lượng trứng gà đẻ/năm thấp hơn nhiều so với gà công nghiệp (giống nhập khẩu) nên giá thành cao hơn trứng gà công nghiệp.

Với nguồn trứng gà ta đang dội chợ hiện nay, một chuyên gia về gia cầm cho hay xuất phát từ những trại gà ta nuôi lấy thịt phục vụ mùa Tết bị tồn đẻ trứng bất đắc dĩ.