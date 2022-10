Điểm tin kinh doanh 26/10: Tỷ giá USD tự do tiến sát 25.500 đồng

Đặc biệt, nếu gửi qua kênh online, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 7,65%/năm với kỳ hạn 9 tháng và 7,75%/năm với kỳ hạn 11 tháng, đều tăng 1,2-1,5 điểm % so với biểu lãi suất trước đó.

Trải qua nhiều khâu kiểm định, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã chấp thuận cho phép nhập khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên của Việt Nam, thông qua việc đánh giá năng lực sản xuất Công ty CPV Food Bình Phước.

Các sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Nhật phải được cam kết truy xuất nguồn gốc 100% toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến chế biến, thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất theo đẳng cấp thế giới như môi trường và phúc lợi động vật… đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của Nhật Bản và các nước nhập khẩu khác.

Để chuẩn bị cho lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản, Cục Thú y đã phối hợp với CPV Food tổ chức triển khai các chương trình giám sát dịch bệnh gia cầm, gắn với giám sát chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm. Thực hiện các yêu cầu vệ sinh thú y với cơ sở giết mổ, sản xuất an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến, đảm bảo an toàn và chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của Nhật Bản.

- Tập đoàn FPT báo lãi ròng quý III/2022 tăng trưởng 28%

CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022. Theo đó, doanh thu thuần quý III/2022 đạt 11.148,5 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp đạt 4.359 tỷ đồng, tăng 34%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của FPT đạt 549,7 tỷ đồng, tăng 65,5%. Trong khi chi phí tài chính tăng từ 273 tỷ đồng lên 414 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 40,7% và 36% lên 1.131,4 tỷ đồng và 1.461,4 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lãi sau thuế FPT đạt 1.756 tỷ đồng, tăng 28%.

Theo FPT, kết quả kinh doanh duy trì mức tăng 2 con số nhờ vào tăng trưởng tốt ở mảng công nghệ, nhất là dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài và tăng trưởng biên lợi nhuận mảng viễn thông.