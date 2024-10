Điểm tin Kinh doanh 26/10: Giá vàng: quay đầu giảm giá vàng nhẫn

TP. Hồ Chí Minh giải ngân hơn nửa triệu tỷ đồng gói tín dụng ưu đãi; VN-Index giảm phiên thứ hai, xuống 1.252 điểm bởi áp lực bán tháo - Giá vàng: quay đầu giảm giá vàng nhẫn Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 25/10, thị trường vàng trong nước giảm nhẹ giá vàng nhẫn và giữ nguyên giá vàng miếng. Giá vàng ngày 25/10 giữ nguyên mốc 89 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 25/10, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn hôm ngày 25/10, giảm nhẹ ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 87,9 – 88,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 87 – 88,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 87,88 - 88,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 25/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/10 tăng trở lại với vàng giao ngay tăng 20,5 USD, lên 2.736,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.748,4 USD/ounce, tăng 19,4 USD so với rạng sáng cùng ngày. Giá kim loại màu vàng tăng 1% và duy trì gần mốc cao kỷ lục ghi nhận vào đầu tuần nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do lo ngại căng thẳng địa chính trị. - Viettel Post và Vietnam Airlines hợp tác mở rộng năng lực vận tải hàng không Việt Nam – Châu Âu Hợp tác giữa Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ mở rộng năng lực vận tải hàng không giữa Việt Nam và Châu Âu, với kế hoạch cung cấp khoảng 2.000 chuyến bay mỗi năm. Tại Parcel + Post Expo 2024, sự kiện quốc tế hàng đầu về công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát nhanh và logistics diễn ra tại Hà Lan từ ngày 22 - 24/10/2024 (theo giờ Việt Nam), Viettel Post và Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận hợp tác, chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực vận tải hàng không quốc tế giữa hai khu vực. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai dịch vụ vận tải hàng không chuyên tuyến giữa Việt Nam và Châu Âu, với 5 tuyến trọng điểm giai đoạn đầu là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và Ý. Đồng thời, hai bên cũng cam kết thúc đẩy xúc tiến thương mại hai chiều, kết nối các nhà sản xuất, công ty chế biến nông sản thực phẩm, công ty thương mại… cung cấp dịch vụ toàn trình giao nhận hàng hóa từ Việt Nam đi Châu Âu và ngược lại. Dịch vụ vận tải chuyên tuyến này sẽ là giải pháp chuyển phát toàn trình, từ gom hàng, thông quan xuất khẩu, đặt tải bay, thông quan nhập khẩu và giao hàng tận nơi tại điểm đích. Ngay trong ngày khai trương, Viettel Post và Vietnam Airlines đã vận chuyển thành công 10 tấn hàng đầu tiên sang Châu Âu. - Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã xếp hạng Nga là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới dựa trên sức mua tương đương (PPP). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2024 chiếm 3,55% GDP toàn cầu theo PPP. Theo RT, trong bản Triển vọng Kinh tế toàn cầu, được công bố vào đầu tuần này, IMF cho biết, Nga đứng thứ 4 về PPP, sau Trung Quốc 18,8%, Mỹ 15% và Ấn Độ 7,9% song đứng trước Nhật 3,38%. PPP so sánh hiệu suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh sự khác biệt về chi phí hàng hóa và dịch vụ. Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho hay, tỷ trọng của các nước BRICS trong GDP toàn cầu tính theo PPP, đã tăng trưởng đều đặn để đạt con số hiện tại là 36,7%. Theo dữ liệu của IMF, tỷ trọng GDP toàn cầu của các nước G7 (Canada, Pháp, Đức, Italy, Mỹ, Anh, Nhật Bản) tính theo PPP đã giảm từ 50,42% năm 1982 xuống còn 29% vào năm 2024. IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng năm 2024 của Nga lên 3,6% trong năm nay, so với dự báo trước đó là 3,2%. Tuy nhiên, IMF hạ dự báo tăng trưởng của Nga năm 2025 từ mức 1,5% xuống còn 1,3%. - TP. Hồ Chí Minh giải ngân hơn nửa triệu tỷ đồng gói tín dụng ưu đãi Ngày 25/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết gói tín dụng ưu đãi lãi suất trị giá 509.864 tỷ đồng do 17 tổ chức tín dụng đăng ký hồi đầu năm nay thì đến cuối tháng 10 đã giải ngân 548.337 tỷ đồng, bằng 107,5% quy mô cam kết đầu năm nay. Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, gói tín dụng này nằm trong Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã được NHNN Việt Nam đưa vào kế hoạch hành động hàng năm của ngành Ngân hàng. Theo đó, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng qua đã diễn ra các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, trở thành kênh đối thoại với doanh nghiệp và truyền thông chính sách tiền tệ, ngân hàng. Bên cạnh đó, các hội nghị được tổ chức cũng tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp gặp nhau và ký kết cho vay vốn lãi suất ưu đãi, giảm lãi vay cũ, gia hạn nợ, nâng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã… - VN-Index giảm phiên thứ hai, xuống 1.252 điểm bởi áp lực bán tháo VN-Index mất gần 5 điểm trong phiên 25/10 bởi áp lực xả hàng quyết liệt của nhà đầu tư trong nước, qua đó rớt xuống 1.252 điểm và khép lại một tuần giao dịch tiêu cực khi mất tổng cộng 34 điểm. Sau phiên điều chỉnh hôm 24/10, một số chuyên gia cho rằng khả năng áp lực bán còn có thể kéo dài trong các phiên tới. Vị thế mua đang rủi ro hơn nên nhà đầu tư cần thận trọng và hạn chế việc mua thêm. Thực tế phiên giao dịch hôm 25/10 phần nào đã chứng minh cho những dự báo này khi VN-Index mở cửa với sắc xanh bao trùm thị trường. Tuy nhiên, trước sự thận trọng của nhà đầu tư, một số trạng thái rung lắc nhẹ diễn ra trước giờ nghỉ trưa. Đến phiên chiều, áp lực bán quyết liệt khiến bảng điện tử dần chuyển sang sắc đỏ và duy trì trạng thái này cho đến lúc đóng cửa. VN-Index chốt phiên cuối tuần tại 1.252,72 điểm, mất 4,69 điểm so với tham chiếu và nối dài mạch giảm phiên thứ hai liên tiếp. Sàn TP.HCM hôm 25/10 ghi nhận hơn 569 triệu cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng giá trị giao dịch 13.784 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh giảm 104 triệu cổ phiếu so với phiên trước đó, còn giá trị giao dịch giảm 2.197 tỷ đồng. Đây là phiên có giá trị sang tay thấp nhất trong hơn một tuần trở lại đây. VHM dẫn đầu về thanh khoản khi đạt giá trị khớp lệnh hơn 1.077 tỷ đồng (tương ứng 24,5 triệu cổ phiếu), sau đó đến MSN hơn 789 tỷ đồng (tương ứng 10,1 triệu cổ phiếu) và STB hơn 660 tỷ đồng (tương ứng 19,7 triệu cổ phiếu). VN-Index bị bao phủ bởi sắc đỏ trong khi có đến 207 cổ phiếu giảm điểm, trong khi số lượng mã tăng chỉ 136 mã. Rổ VN30 có sự phân hoá mạnh khi bên bán chiếm ưu thế dẫn đến 19 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, gấp gần 5 lần cổ phiếu tăng. Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán quyết liệt trong phiên hôm nay. Cụ thể, BID đứng đầu danh sách những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường khi giảm 1,04% xuống 47.500 đồng, sau đó đến CTG giảm 0,72% xuống 34.600 đồng. TCB xếp tiếp theo khi giảm 0,63% xuống 23.500 đồng, EIB giảm 2,57% xuống 20.850 đồng, VIB giảm 1,35% xuống 18.250 đồng và SHB giảm 1,42% xuống 10.400 đồng. Nhóm dầu khí gây áp lực lớn lên thị trường khi gần như toàn bộ đóng cửa dưới tham chiếu. Cụ thể, PSH giảm 4,4% xuống 3.230 đồng, POW giảm 1,7% xuống 11.900 đồng và PVD giảm 1% xuống 25.650 đồng. Ở nhóm bất động sản, VHM bị bán mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư vốn đang yếu trở nên tiêu cực hơn và lan rộng đến nhiều cổ phiếu khác. Cụ thể, HPX giảm 2% xuống 4.500 đồng, KDH giảm 1,5% xuống 33.150 đồng, QCG giảm 0,9% xuống 10.900 đồng và AGG giảm 0,7% xuống 15.100 đồng. Ở chiều ngược lại, VPB lội ngược dòng và trở thành trụ đỡ cho phiên hôm nay khi tăng 0,5% lên 20.100 đồng. LPB và VCB cũng là cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi giao dịch tích cực trong phiên cuối tuần khi lần lượt tăng 0,94% lên 32.100 đồng và 0,11% lên 91.800 đồng. Những mã còn lại góp mặt trong danh sách tác động tích cực đến VN-Index là VTP, PGV, HNG, PDR, DXG, DIG và CTD. Nhà đầu tư nước ngoài nối chuỗi bán ròng phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, nhóm này bán ra gần 41 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 1.454 tỷ đồng trong khi chỉ giải ngân 1.042 tỷ đồng để mua hơn 32 triệu cổ phiếu. Giá trị bán ròng theo đó xấp xỉ 413 tỷ đồng, gần gấp đôi phiên trước. Khối ngoại tập trung xả hàng MSN với giá trị ròng hơn 258 tỷ đồng, tiếp đến là DGC hơn 78 tỷ đồng, TCB 66,3 tỷ đồng và HPG 48,4 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền ngoại tập trung vào cổ phiếu VPB với giá trị ròng 136 tỷ đồng. MWG xếp tiếp theo khi hút ròng khoảng 71 tỷ đồng, sau đó đến EIB hơn 34 tỷ đồng.