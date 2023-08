Điểm tin kinh doanh 25/8: Vàng tăng tốc

Bên cạnh đó, thị trường vàng đang chứng kiến một động lực mua vững chắc xuất hiện trước số liệu đáng thất vọng. Cụ thể, dữ liệu PMI sản xuất của S&P Global Flash tại Hoa Kỳ giảm xuống 47,0%, giảm so với mức 49% của tháng 7 và là mức thấp nhất trong 2 tháng; trong khi lĩnh vực dịch vụ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng.

Giá vàng tương lai giao tháng 12/2023 trên sàn Comex New York tăng 22,1 USD, tương ứng tăng 1,15% lên 1.948,1 USD/ounce.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng 24/8 tăng 170.000 đồng/lượng so với hôm 23/8, hiện đứng ở mức 56,31 – 57,16 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các bài phát biểu dự kiến sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của các ngân hàng trung ương tương ứng. ECB dự kiến sẽ tạm dừng chu kỳ thắt chặt gần đây tại cuộc họp tháng 9, trong khi hầu hết lãi suất của Mỹ được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài do áp lực lạm phát gia tăng vẫn còn đáng kể.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ sự thay đổi tiềm năng trong mục tiêu lạm phát của Fed. Việc điều chỉnh tăng mục tiêu lạm phát hàng năm khoảng 2% hiện tại của Fed có thể có tác động lớn đến thị trường trái phiếu Mỹ.

Với mức giá khoảng 1.920,5 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 56,56 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 11,51 triệu đồng/lượng.

- VNG công bố nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

VNG, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, vừa thông báo VNG Limited đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). VNG Limited, cổ đông của VNG, dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán NASDAQ Global Select Market với mã giao dịch “VNG”. Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc. sẽ là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này. Quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định.

Được thành lập từ năm 2004, VNG đã nỗ lực vươn lên từ một công ty khởi nghiệp 5 người để trở thành công ty công nghệ có hệ sinh thái số thuần Việt lớn nhất Việt Nam, với các sản phẩm và dịch vụ gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dùng. Theo Newzoo, VNG hiện là nhà phát hành game dẫn đầu thị trường Việt Nam và đang mở rộng nhanh chóng ở thị trường toàn cầu, đồng thời sở hữu Zalo, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam với hơn 75 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, theo F&S.

Hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh và chưa được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) công bố hiệu lực.

- Loạt ngân hàng lớn cùng giảm lãi suất huy động

Nhóm ngân hàng Big4 gồm có Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank cùng đồng loạt giảm lãi suất với mức thấp nhất thị trường hiện nay.

Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ hôm nay, 24/8. Mức điều chỉnh từ 0,3-0,5% ở hàng loạt kỳ hạn và trở thành nhóm ngân hàng lãi suất thấp nhất thị trường hiện nay