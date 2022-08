Điểm tin kinh doanh 25/8: Thế giới Di động lên kế hoạch bán Bách hóa Xanh trị giá 1,5 tỷ USD

Startup công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thương mại xã hội On Group vừa tuyên bố mua lại thành công TopShip – nền tảng phân phối vận chuyển đầu cuối tối ưu dành cho nhà bán hàng trực tuyến lớn nhất Việt Nam.

Thương vụ M&A này biến hệ sinh thái ON thành một nền tảng thương mại xã hội hợp nhất dành cho người bán hàng online với ba trụ cột: Nguồn hàng – Vận chuyển – Tài chính.

Sau khi sáp nhập, TopShip sẽ đổi tên thành OnShip, gia nhập hệ sinh thái sản phẩm trên ứng dụng ON. Từ nay, các đối tác bán hàng của ON có thể tìm đến một cổng kết nối vận chuyển duy nhất - OnShip để so sánh giá và thời gian chờ của các đơn vị vận chuyển lớn nhất tại Việt Nam. Việc này giúp tối ưu chi phí vận chuyển lên đến 50%.

- Đề xuất giảm tới 91,6% lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

Cụ thể, đối với nhóm tên miền chiếm tỷ trọng đăng ký mới 95% (gồm .vn, com.vn, net.vn, biz.vn), dự thảo đề xuất giảm 50% lệ phí đăng ký từ mức 200.000 đồng hiện tại xuống 100.000 đồng.

Đối với nhóm tên miền chiếm tỷ trọng đăng ký mới thấp khoảng 4,5% gồm Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) đề xuất giảm 58% lệ phí đăng ký từ mức 120.000 hiên tại xuống 50.000 đồng.