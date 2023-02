Điểm tin kinh doanh 25/2: Chênh lệch giá mua, bán vàng SJC xuống mức cực thấp

Trên thị trường vàng thế giới, giá kim loại quý đang giao dịch quanh mức 1.825 USD/Ounce, giảm khoảng 6 USD/ounce so với giá lúc mở cửa phiên hôm qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại tương đương 52,8 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 14 triệu mỗi lượng, chưa tính thuế và các khoản phí.

Thậm chí, trên thị trường giao dịch vàng tự do, nhiều cửa hàng chỉ neo biên độ này ở quanh ngưỡng 200.000 đồng/lượng để thu hút khách, mức giá mua vào – bán ra chỉ có 66,57 – 66,77 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sau phiên giảm sốc giá mua vàng miếng SJC tới 700.000 đồng/lượng vào ngày hôm qua, sang chiều nay 24/2, ngân hàng Eximbank lại tăng giá vàng miếng SJC thêm 250.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua, hiện ở mức 66,5 – 67 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ chiều ngày 24/2, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,3 – 67 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều qua. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc Mi Hồng lại giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, neo giá mua vào – bán ra ở mức 66,35 – 66,85 triệu đồng/lượng.

- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với game online

Bộ Tài chính đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Theo đó, trò chơi trực tuyến (game online) là một đối tượng phải áp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Bộ Tài chính, game online là một loại hình giải trí gắn liền với sự phát triển của internet, có sự tương tác giữa những người chơi với nhau và giữa người chơi với máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua các thiết bị điện tử như máy tính cá nhân, máy chơi game, các thiết bị di động.

Loại hình kinh doanh game hiện nay là mặt hàng có doanh thu lớn, mức lợi nhuận cao so với các loại hình kinh doanh khác, thu hút mọi độ tuổi tầng lớp dân cư, đặc biệt là giới trẻ tham gia. Do vậy, cần thiết phải nghiên cứu bổ sung vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để định hướng tiêu dùng.

- Doanh nghiệp gặp khó khăn, hơn 546.000 người lao động ở 50 tỉnh, thành bị giảm giờ làm

Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tính từ tháng 9-2022 đến hết tháng 1-2023 đã có khoảng 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động.

Trong đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 491.212 người, chiếm 89,82% tổng số người bị ảnh hưởng; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 7.000 người, chiếm 1,28%; chấm dứt hợp đồng lao động với 48.623 người, chiếm 9% tổng số người bị ảnh hưởng.

Số lao động bị ảnh hưởng phần lớn ở các doanh nghiệp FDI (chiếm 75% tổng số lao động bị ảnh hưởng), tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ (chiếm 77% tổng số lao động bị ảnh hưởng); chủ yếu ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang... (chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc).

Có 36 doanh nghiệp ở 16 tỉnh/thành phố, nợ 74,29 tỉ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người; đến nay đã giải quyết 17,83 tỉ đồng tiền lương của 486 người lao động; chưa giải quyết 56,45 tỉ đồng tiền lương của 5.493 người lao động.