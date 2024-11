Điểm tin Kinh doanh 25/11: Giá vàng: Vẫn ở ngưỡng cao

ự hấp dẫn của tiền điện tử có đang khiến giới đầu tư vàng xao lãng?; Thương mại điện tử sẽ hốt bạc nhờ gen Z? - Giá vàng: Vẫn ở ngưỡng cao Giá vàng chiều 24/11, theo ghi nhận thị trường trong nước không có biến động so với hôm 23/11. Giá vàng được niêm yết cụ thể như sau: Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 85 triệu đồng/lượng mua vào, 87 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC Phú Quý: 83,5 triệu đồng/lượng mua vào, 87 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 85 triệu đồng/lượng mua vào, 87 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 85,63 triệu đồng/lượng mua vào, 86,58 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 85,5 triệu đồng/lượng mua vào, 86,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng thế giới chốt tuần giao ngay ở mức 2.690 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12-2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.693 USD/ounce. Thị trường vàng thế giới kết thúc tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 10-2023. Giá vàng tăng 5,4% kể từ đầu tuần. Biến động chủ yếu của giá vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang. Giới đầu tư đẩy mạnh tìm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Theo Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cao cấp tại FxPro, khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine vẫn là yếu tố then chốt giúp vàng tăng giá trở lại. Ngoài ra, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ cao điểm tại châu Á khi mùa lễ hội cuối năm tới gần. Thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến tiếp tục tăng mạnh nhu cầu mua vàng vật chất trong năm nay. - Sự hấp dẫn của tiền điện tử có đang khiến giới đầu tư vàng xao lãng? Ông George Milling-Stanley, chiến lược gia trưởng Quỹ giao dịch vàng hàng đầu thế giới State Street Global Advisors cảnh báo đà tăng giá của bitcoin tạo ra cảm giác an toàn giả tạo cho các nhà đầu tư. Ông nhận định rằng tiền điện tử không mang lại sự ổn định dài hạn như vàng. “Bitcoin đơn giản chỉ là một trò chơi kiếm lợi nhuận, và tôi nghĩ mọi người đang đổ xô vào những trò chơi như vậy”, ông Milling-Stanley phát biểu trên CNBC trong tuần này. Lời cảnh báo được đưa ra nhân dịp quỹ SPDR Gold Shares ETF (GLD) - quỹ tín thác được điều hành bởi State Street Global Advisors - kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng lớn nhất thế giới, ghi nhận mức tăng hơn 30% trong năm 2024. “Vàng có giá 450 USD/ounce cách đây 20 năm. Giờ đây nó đã tăng gấp 5 lần từ mức giá đó”, chuyên gia Milling-Stanley cho biết. “Hiện giá vàng đã tăng gấp 5 lần. Nếu xu hướng này tiếp tục, vàng có thể đạt mức trên 100.000 USD/ounce trong 20 năm tới”. Trong tuần qua, giá vàng ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Giá vàng tương lai đóng cửa ở mức 2.712,20 USD/ounce vào ngày 22/11, mức cao nhất kể từ ngày 5/11, và chỉ thấp hơn 3% so với mức đỉnh kỷ lục hôm 30/10. Ngược lại, bitcoin cũng đang có một năm bùng nổ, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 22/11 sau khi tăng mạnh từ thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5/11. Dù vậy, ông Milling-Stanley cảnh báo rằng các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn nên cân nhắc kỹ trước khi đổ tiền vào bitcoin. Ông cho rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đang thao túng nhận thức của mọi người. “Họ gọi đó là ‘khai thác’, nhưng thực chất chỉ là hoạt động máy tính. Cách gọi này nhằm tạo sự liên tưởng đến vàng, có lẽ để mượn chút hào quang của vàng”, ông nói. Mặc dù lạc quan về vàng, ông thừa nhận không thể dự đoán mức tăng cụ thể trong tương lai. “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong 20 năm tới, nhưng tôi tin rằng hành trình sẽ rất thú vị. Và tôi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ”, chuyên gia Milling-Stanley chia sẻ. - Thương mại điện tử sẽ hốt bạc nhờ gen Z? Doanh thu thương mại điện tử Việt Nam có thể chạm mốc 49.9 tỉ USD vào năm 2028, nếu thương mại điện tử Việt Nam đạt được hết những cơ hội tăng trưởng đang xuất hiện. Đây là thông tin được đưa ra tại báo cáo “Dự báo xu hướng tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử giai đoạn 2025- 2028”, do công ty nghiên cứu thị trường YouNet ECI và YouNet Media (thuộc YouNet Group) vừa ra mắt. Báo cáo trên chỉ ra, 51% gen Z cho biết họ bị ảnh hưởng bởi các xu hướng trên mạng xã hội và 55% bị ảnh hưởng bởi micro-influencers (người có lượt theo dõi từ 10.000 - 100.000) khi chọn mua sản phẩm mới. Các sản phẩm thường mua trên thương mại điện tử chủ yếu thuộc danh mục thời trang, sắc đẹp và chăm sóc cá nhân, với mức chi tiêu từ 4 USD đến dưới 20 USD/đơn. Ước tính tới năm 2028, chỉ riêng 3 ngành hàng này bán cho gen Z có thể đạt tới trung bình 28,8 USD/giỏ hàng, tăng 2,3 lần so với 2023. “Khi đó tổng chi tiêu của gen Z trên thương mại điện tử sẽ tăng từ 4 tỉ USD của năm 2023 lên 20,3 tỉ USD vào năm 2028”-báo có ghi rõ. Không giống Gen Z, Millennials thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua, kể cả trong các livestream với nhiều ưu đãi. Top 3 yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua sắm của họ là: chính sách hoàn trả và bảo hành rõ ràng, phương thức thanh toán thuận tiện trên một nền tảng, và khả năng thỏa thuận thời gian giao hàng với người bán. Trong khi đó, giá cả và mã khuyến mãi chỉ đứng ở vị trí thứ 5 và 10. Tuy nhiên, so với gen Z, tần suất mua sắm của gen Millennials nhiều hơn khoảng 1-3 lần/tuần, giá trị đơn hàng cũng cao hơn lên đến 125 USD. Ngoài các sản phẩm chăm sóc cá nhân như thời trang và làm đẹp, Millennials còn chi nhiều cho các sản phẩm điện gia dụng và điện tử tiêu dùng. Chính vì thế, tùy vào đối tượng mà chúng ta có các cách tiếp cận khác nhau. "Ở gen Z, các doanh nghiệp nên hợp tác với influencers (người có ảnh hưởng) để tổ chức các buổi livestream tương tác trực tiếp, cung cấp ưu đãi độc quyền nhằm tạo trải nghiệm hấp dẫn. Việc hợp tác với micro-influencers có lối sống phù hợp cũng là một cách tiếp cận tiềm năng để thu hút và kết nối với Gen Z"- báo cáo viết. - Giá dầu có thể giảm 20% nếu Mỹ thực thi chính sách thuế quan mới Các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu thô toàn cầu có thể giảm khoảng 20%, vào cuối năm 2026, nếu chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump áp dụng chính sách thuế quan mới cao hơn. Trong ngắn hạn, giá dầu sẽ tăng lên quanh mốc 83 USD/thùng nhờ sự hỗ trợ của một số yếu tố tích cực. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn sẽ đảo chiều. Các nhà phân tích chỉ ra đề xuất áp thuế mà ông Trump tuyên bố trong chiến dịch tranh cử gây rủi ro về nhu cầu, trong một thị trường dầu vốn đã dư cung. Cùng với thách thức từ mức thuế quan tiềm năng cao của Mỹ, Goldman Sachs cũng đề cập tới khả năng Tổ chức các Nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, tăng sản lượng vào năm tới. Áp lực đó sẽ đẩy giá dầu giảm xuống còn 60 USD/thùng, thấp hơn khoảng 20% từ mức giá hiện tại và khoảng 25% từ mức giá trung bình 80 USD/thùng của năm 2024 Kể từ đầu năm nay, thị trường dầu thô toàn cầu đã chứng kiến áp lực giảm giữa bối cảnh nguồn cung tăng và tăng trưởng nhu cầu suy yếu. Báo cáo của Goldman Sachs nêu rõ giá dầu trong trung hạn có xu hướng đi xuống bởi công suất khai thác dự phòng cao và triển vọng chính sách thuế quan mới của Mỹ có thể gây tổn hạn tới nhu cầu dầu. Ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế từ 10 - 20% đối với tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và lên tới 60% với hàng hóa của Trung Quốc. Chiến lược gia Francisco Blanch của Ngân hàng Mỹ (BoA) cho biết mức thuế quan mà Tổng thống đắc cử Trump đề xuất có thể sẽ hạn chế thương mại toàn cầu và gây ra một cuộc chiến tranh thương mại, làm giảm nhu cầu và giá cả. - PNJ lãi hơn 7 tỷ đồng mỗi ngày Nhờ giảm tỷ trọng đóng góp từ vàng miếng, PNJ ghi nhận 218 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong tháng 10, tương ứng lãi bình quân hơn 7 tỷ đồng mỗi ngày. CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.129 tỷ đồng và 218 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đây cũng là mức lãi cao nhất của doanh nghiệp kể từ tháng 2 đến nay. Như vậy, trung bình mỗi ngày trong tháng 10, "đại gia" ngành vàng bạc lãi hơn 7,2 tỷ đồng. Luỹ kế 10 tháng đầu năm, công ty thu về 32.371 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chí phí, PNJ báo lãi sau thuế 10 tháng đạt 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 4%. Với kế hoạch doanh thu thuần cả năm đạt 37.148 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 2.089 tỷ đồng, PNJ đã hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận.