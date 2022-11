Điểm tin kinh doanh 25/11: Giá đôla chợ đen rớt mạnh, đã 'bốc hơi' trên 500 đồng

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tháng 11/2022, ngành hàng không đã có 8,67 triệu khách thông qua các cảng, tăng 7% so với tháng 10/2022 và tăng 630% so với tháng 11 năm ngoái.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,67 triệu khách, tăng 2.706,2% so với tháng 11/2021, nhưng lại giảm tới 53,1% so với tháng 11/2019. Khách nội địa đạt 7 triệu khách, tăng 508,9% so với tháng 11/2021. Trong 11 tháng đầu năm 2022, kết quả vận chuyển đã có 90,8 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 221% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 14,8% so với cùng kỳ 2019. Khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 74% so với cùng kỳ 2019. Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua, tăng 191,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019.

Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 45 triệu khách, tăng 217,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vận chuyển 4,4 triệu khách quốc tế, tăng 3.145,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 72,5% so với cùng kỳ 2019. Với khách nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40,5 triệu khách trong 11 tháng đầu năm, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm 2021.

- Các quan chức Fed bắt đầu giảm tốc độ tăng lãi suất

Ngày 23/11, Ngân hàng trung ương Mỹ cho biết đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed nhận thấy sớm điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất chậm hơn là phù hợp.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt tay vào một lộ trình tích cực để hạ nhiệt nhu cầu và hạ giá khi lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, nâng lãi suất vay tiêu chuẩn lên sáu lần trong năm nay. Với lạm phát quanh mức 7,7%, cuộc họp chính sách mới nhất vào đầu tháng 11 đã tạo ra một đợt tăng lãi suất ba phần tư liên tiếp, một mức tăng lớn. Điều này mang lại tỷ lệ trong khoảng từ 3,75 đến 4%, cao nhất kể từ tháng 1/2008. Nhưng phần lớn các quan chức Fed đánh giá rằng tốc độ tăng chậm lại là phù hợp.

Biên bản của Fed nhấn mạnh rằng tốc độ chậm hơn trong những trường hợp này sẽ cho phép Ủy ban Thị trường mở liên bang đánh giá tiến độ hướng tới các mục tiêu về việc làm tối đa và ổn định giá cả. Những người tham gia cuộc họp lưu ý rằng sẽ cần thời gian để chính sách phát huy hết tác dụng và một số người nhận thấy rằng việc nới lỏng tốc độ tăng lãi suất có thể làm giảm rủi ro bất ổn trong hệ thống tài chính.