Điểm tin kinh doanh 24/9: Giá vàng giảm liên tiếp, USD vọt tăng

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25% -5,50%.

Đồng USD ở mức cao do lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng đạt mức cao nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Đồng USD tăng giá cũng khiến việc nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ hơn.

- Standard Chartered giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2023

Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2023, sau khi nền kinh tế có những dấu hiệu phục hồi trong quý II.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam sẽ đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong quý II.

Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ phục hồi trong nửa cuối năm, sau khi nền kinh tế có những dấu hiệu phục hồi trong quý II. Ngân hàng giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 ở mức 5,4%.

Theo Standard Chartered, dữ liệu tháng 9 có thể sẽ cải thiện đôi chút so với tháng 8 nhờ doanh số bán lẻ. Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng 9 được kỳ vọng sẽ duy trì mạnh ở mức 8,2% so với cùng kỳ, xuất khẩu được dự đoán giảm 6,2% so với cùng kỳ, nhập khẩu giảm 7,0% và tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng lên 3,2%. Thặng dư thương mại có thể thu hẹp xuống 1,3 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát có thể tăng trở lại lên 3,2% so với cùng kỳ (lạm phát tháng 8 đạt 3,0%).

- Các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 19.000 tỷ đồng tiền lãi