Điểm tin kinh doanh 24/3: Cổ phiếu của Novaland tăng giá dữ dội

Tại thị trường trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 24/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,60 - 67,50 triệu đồng/lượng, giảm 50 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới rạng sáng hôm 24/3 tiếp đà tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 25,1 USD lên mức 1968,8 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.996 USD/ ounce, tăng 46,4 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,67 - 67,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

- Xuất khẩu tôm đồng loạt giảm tại 5 thị trường lớn nhất

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang 5 thị trường lớn nhất 2 tháng đầu năm 2023 là Nhật Bản, Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc & Hong Kong đều ghi nhận tăng trưởng âm 2 con số.

Số liệu từ VASEP, tháng 2/2023 tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 194 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 335 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu thị trường chững lại, tồn kho tại Mỹ còn lớn, tiêu dùng tại EU thắt chặt do khó khăn kinh tế. Mặt khác, cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam ghi nhận đà tăng đột biến với +48%, đạt 558 triệu USD.

5 thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023 lần lượt là Nhật Bản với 58 triệu USD, Mỹ với 57 triệu USD, EU đạt 51 triệu USD, Hàn Quốc đạt 46 triệu USD và Trung Quốc & Hong Kong đạt 33 triệu USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tôm từ 5 thị trường trên đạt 245 triệu USD, chiếm 73% trong tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Về tăng trưởng, xuất khẩu tôm sang cả 5 thị trường đều ghi nhận đà giảm với mức giảm cao nhất tại thị trường Mỹ với -51%, đứng thứ 2 là EU với -46%...

- Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo "bơm vốn" cho các doanh nghiệp kinh doanh lúa, gạo