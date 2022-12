Điểm tin kinh doanh 24/12: Giá xăng có thể tăng mạnh trong năm 2023

Tỷ giá USD/VND hôm 23/12 đồng loạt giảm tại các thị trường. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vào hôm 23/12 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.631 đồng/USD, giảm 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Đây là phiên giảm thứ 8 liên tiếp của tỷ giá trung tâm.

Tỷ giá mua tham khảo được Sở Giao dịch NHNN duy trì ở mức 23.450 đồng/USD trong khi giá bán được niêm yết ở mức 24.780 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm 23/12 được điều chỉnh giảm khá mạnh, có ngân hàng giảm tới 300 đồng ở chiều bán ra. Giá USD trong ngân hàng hiện rời khá xa mốc 24.000 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay có xu hướng chững lại sau khi giảm mạnh vào hôm qua. Giá USD 'chợ đen' trưa 23/12 được giao dịch quanh mức 23.940 - 24.000 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Vào sáng 22/12, giá USD trên thị trường tự do giảm 140 đồng ở chiều mua và giảm 170 đồng ở chiều bán.

- Khách hàng có 21 ngày để từ chối tham gia bảo hiểm đã mua

Từ ngày 1/1/2023, khách hàng có 21 ngày để từ chối tham gia bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm sức khỏe sau khi đã mua (đối với bảo hiểm có thời hạn trên một năm).

Trước đó, ngày 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với 7 Chương, 157 Điều. Đây là văn bản pháp lý quan trọng được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển mới cho thị trường bảo hiểm trong thời gian tới.

Trong đó, tại Điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 có bổ sung quy định về thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.

Cụ thể, đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm, trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm.