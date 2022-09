Điểm tin kinh doanh 23/9: Ngân hàng Nhà nước tăng trở lại các loại lãi suất điều hành

Theo đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 430 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn so với tuần trước. Giá gạo tăng do mưa lớn gây lũ lụt khiến phí vận chuyển nội địa tăng cao. Dự báo giá gạo Thái Lan sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng từ chính sách của Ấn Độ. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 389 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn so với tuần trước. Giá tăng do ảnh hưởng của chính sách hạn chế xuất khẩu mới của Chính phủ nước này.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 405 USD/tấn, tăng 14 USD/tấn so với tuần trước. Do ảnh hưởng từ Ấn Độ, giá gạo của Việt Nam đang có xu hướng tăng lên.

- Lạm phát tại Sri Lanka tăng lên tới 70,2%

Ngày 21/9, Cục Điều tra và Thống kê Sri Lanka cho biết, lạm phát giá tiêu dùng tại quốc gia này đã tăng lên mức 70,2% trong tháng 8, trong bối cảnh Sri Lanka đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Theo số liệu thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (NCPI) trong tháng 8 đã tăng 70,2% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 66,7% vào tháng 7. Giá lương thực đã tăng 84,6%, trong khi giá các mặt hàng phi thực phẩm tăng 57,1%.