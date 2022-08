Điểm tin kinh doanh 23/8: Giá USD chợ đen tăng vùn vụt

- Bình quân mỗi ngày người dân gửi hơn 1.770 tỷ đồng vào ngân hàng

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hệ thống thanh toán của Việt Nam đã được bổ sung thêm hơn 506.200 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2022.

Tính đến cuối tháng 6/2022, số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tại hệ thống ngân hàng đạt gần 5,849 triệu tỷ đồng, tăng 3,61% so với đầu năm. Chỉ tính riêng tháng 6/2022, số dư tiền gửi của nhóm khách hàng này đã tăng thêm gần 42.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, người dân đã mang tổng cộng gần 319.000 tỷ đồng gửi thêm vào hệ thống ngân hàng, tăng 6,02% so với đầu năm. Mức tăng số dư tiền gửi 6 tháng đầu năm nay đã cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn 30% so với năm 2020.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, bình quân mỗi ngày người dân mang thêm gần 1.772 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.

