Điểm tin kinh doanh 23/3: Thị trường vàng châu Á 'án binh' trong lúc chờ quyết định của Fed

Ngày 22/3/2023, tổ chức Moody’s đã cập nhật xếp hạng của Techcombank là Ba3, trong bối cảnh đầy thách thức của thị trường Việt Nam.

Xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi ngoại tệ LT (FC) và nội tệ (LC) của Techcombank được Moody’s cập nhật từ Ba2 sang Ba3, do những biến động gần đây trên thị trường bất động sản Việt Nam. Báo cáo xếp hạng này ghi nhận Techcombank vẫn thuộc nhóm các ngân hàng dẫn đầu trong nước về chất lượng tài sản tín dụng.

Trước đó, trong đánh giá hồi tháng 9/2022, Techcombank có cùng mức xếp hạng quốc gia, và là ngân hàng Việt Nam duy nhất có mức đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) ở mức Ba2.

Theo cập nhật từ kết quả kinh doanh toàn ngành ngân hàng năm 2022, Techcombank hiện đứng đầu về chỉ số an toàn vốn ở mức 15,2%, gấp khoảng 2 lần so với yêu cầu tối thiểu 8% của Basel II. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là một trong những chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá về hoạt động an toàn và quản trị rủi ro của các ngân hàng.

- Hải quan Trung Quốc kiểm tra 5 công ty nước ép trái cây của Việt Nam

Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu kiểm tra theo hình thức trực tuyến 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây đông lạnh có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong số 12 doanh nghiệp phía Trung Quốc đưa ra.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam vừa ký văn bản số 1635 gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố; Ban quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh thành gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.

Nội dung văn bản cho thấy, Bộ NN&PTNT vừa nhận được thông báo của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu kiểm tra theo hình thức trực tuyến đối với 5 doanh nghiệp (DN) chế biến nước ép trái cây đông lạnh. Lý do là 5 DN này có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm.