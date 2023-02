Điểm tin kinh doanh 23/2: Vàng được dự báo rớt về vùng giá 51 triệu đồng

Tuy có sự giảm nhẹ 1,5 lần so với tháng 12/2022, MoMo vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng xếp hạng với Total Score tổng điểm đạt 128,19. Trong tháng 1, MoMo nhận về 2.357.607 tổng tương tác từ các bài viết trên nền tảng Facebook. Trong đó, bài viết minigame “Sáng tạo mã QR-Mê say rước lộc về nhà liền”, được người dùng hưởng ứng nhiệt tình nhận về hơn 13.390 tương tác.

Các TCTD cũng cần thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh (điện thoại, email), kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các chi nhánh TCTD có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của TCTD đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể; chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, NHNN, các bộ, ngành có liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai.

Thống đốc cũng yêu cầu NHNN chi nhánh tại các tỉnh, thành phố thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh (điện thoại, email), kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân và doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về NHNN trên địa bàn để tổng hợp gửi về NHNN (thông qua Vụ Truyền thông) đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị này. NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả triển khai các nội dung nêu trên về NHNN (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 28/2 để tổng hợp, báo cáo Thống đốc.

- Khách đi máy bay trong hai tháng đầu năm 2023 tăng gần 50%

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo Bộ Giao thông Vận tải về công tác vận chuyển hàng không 2 tháng đầu năm 2023 với những con số thống kê rất ấn tượng.

Theo đó, sản lượng điều hành bay đi/đến trong hai tháng đầu năm 2023 đạt 78,8 nghìn chuyến, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2022; điều hành bay quá cảnh đạt 35,4 nghìn chuyến, tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng hành khách thông qua các Cảng hàng không trong hai tháng đầu năm đạt 19,7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách quốc tế đạt 4,7 triệu khách, tăng 1.959,9% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 14,8 triệu khách, tăng 48,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 168.000 tấn, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 117.000 tấn, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2022; hàng hóa nội địa là 51.000 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 9,8 triệu khách, tăng 91,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách nội địa là 7,4 triệu khách, tăng 48,0% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế là 2,4 triệu khách, tăng 2.333,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, vận chuyển hàng hóa trong hai tháng đầu năm cũng đạt 42.500 tấn, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 17.000 tấn, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2022; hàng hóa nội địa là 25.500 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.