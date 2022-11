Điểm tin kinh doanh 23/11: Lợi nhuận của vàng 9999 gấp 3 lần vàng SJC

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm mạnh giá giao dịch vàng SJC xuống 66,4 triệu đồng/lượng mua vào, 67,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Lúc 8 giờ 45, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 67,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Trước đó, do sức mua yếu nên giá vàng SJC cuối ngày 21-11 giảm 100.000 đồng/lượng, đóng cửa giao dịch tại 67,5 triệu đồng/lượng.

Tới 9h28' hôm nay (ngày 22/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.742,6 USD/ounce, tăng 3,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.759,2 USD/ounce, tăng 19,7 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.739,5 USD/ounce, giảm 9,81 USD. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.741,75 USD/ounce, giảm 12,65 USD.

- Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản cung ứng xăng dầu 2023

Với mục tiêu đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đảm bảo để không xảy ra cú sốc xăng dầu như thời gian vừa qua, Bộ Công Thương vừa có cuộc họp phân giao tổng nguồn xăng dầu của năm 2023.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra 2 kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023. Theo đó, kịch bản 1, tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022, tương đương 25 triệu 900 ngàn m3/tấn; kịch bản 2 tăng trưởng 15%, tương đương 26 triệu 760 ngàn m3/tấn. Sản lượng này phải được phân bổ từng tháng, quý. Mỗi tháng, quý căn cứ vào số liệu thực hiện trên phần mềm quản lý sẽ áp dụng từ 1/1/2023 để có điều chỉnh phù hợp.

“Bắt đầu từ ngày 1/1/2023, sẽ thống nhất quản lý hệ thống kinh doanh xăng đầu đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối bằng công nghệ số, do Bộ Công Thương chủ trì. Dự kiến tháng 12 sẽ có buổi tập huấn thống nhất việc ứng dụng phần mềm quản lý xăng dầu” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay.