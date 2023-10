Điểm tin kinh doanh 23/10: Giá vàng thế giới tiến gần 2.000 USD/ounce, dự đoán trong nước lên 73 triệu đồng/lượng

Như vậy, giá xăng dầu thế giới trải qua hai tuần tăng liên tiếp. Giá xăng dầu đi lên do chịu tác động mạnh bởi xung đột Israel - Hamas cộng với dự trữ xăng dầu ở Mỹ bất ngờ giảm sau nhiều tuần tăng cao.

Trong quý 3/2023, VEFAC mang về 0,2 tỷ đồng doanh thu và 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lãi sau thuế của công ty lần lượt là 3 tỷ đồng và 344 tỷ đồng…

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC – mã chứng khoán: VEF), doanh thu thuần đi ngang so với cùng kỳ năm trước, đạt 0,2 tỷ đồng. Lưu ý, toàn bộ doanh thu hoàn toàn đến từ hoạt động cho thuê và không ghi nhận doanh thu từ cung cấp dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 3 đạt 116 tỷ đồng, tăng 53% nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính (lãi trái phiếu, tiền gửi, tiền cho vay). Đến hết kỳ kinh doanh, tiền và khoản đầu tư trái phiếu của công ty lên đến hơn 1.688 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của VEFAC đạt gần 3 tỷ đồng, tăng mạnh 278% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế tăng 56% so với năm trước, nâng lên khoảng 344 tỷ đồng. Như vậy, so với mục tiêu đặt ra từ đầu năm, VEFAC đã vượt 72% chỉ tiêu lợi nhuận và mới đạt 30% mục tiêu doanh thu.

- Vẫn còn 33 triệu lao động bấp bênh, gần như không được hưởng các chế độ an sinh

Thực tế này được Ủy ban Xã hội của Quốc hội nêu tại báo cáo một số ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024; đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thuộc lĩnh vực phụ trách.

Nửa nhiệm kỳ qua, một trong những hạn chế được Uỷ ban chỉ ra là thể chế phát triển thị trường lao động tuy đã được triển khai nhưng còn chậm, chưa khắc phục được những bất cập đã tồn tại nhiều năm qua về mất cân đối cung - cầu lao động, dự báo thị trường lao động theo ngành, nghề, vùng trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; chất lượng lao động, chất lượng việc làm còn thấp.

Tiêu chuẩn lao động, quan hệ lao động còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống thông tin về thị trường lao động quốc gia, kết nối cung - cầu lao động triển khai còn chậm…

Đây tiếp tục là điểm nghẽn cần tháo gỡ để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường lao động đến năm 2030, Ủy ban Xã hội nhận định.

Đáng chú ý, theo cơ quan của Quốc hội, tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức trong nền kinh tế vẫn khá cao. Hiện có 33 triệu lao động có việc làm phi chính thức, chiếm 64,6% trong tổng số việc làm của nền kinh tế.

Số lao động này hầu hết trình độ chuyên môn thấp, làm các công việc thiếu bền vững, bấp bênh, ít được bảo vệ bởi pháp luật lao động vì không ký kết hợp đồng lao động, do đó, hầu như không được hưởng các chế độ an sinh, phúc lợi xã hội và các điều kiện lao động an toàn như lao động chính thức.