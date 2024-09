Điểm tin Kinh doanh 22/9: Giá vàng: Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 duy trì ở mức cao

Tỷ lệ thanh niên Trung Quốc thất nghiệp tăng cao nhất trong 8 tháng; Mỹ, Trung Quốc chi cả tỷ USD mua tôm từ Việt Nam - Giá vàng: Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 duy trì ở mức cao Giá vàng hôm ngày 21/9 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng nhẫn tròn trơn 9999 tăng lên mức cao nhất nhiều tuần. Tại Việt Nam, tính đến 13 giờ 45, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên giao dịch trước, giá vàng tại DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Tập đoàn DOJI ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên giao dịch trước, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Sáng 21/9, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 79,4-80,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 850.000 đồng/lượng chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên ngưỡng 79,39-80,54 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 810.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 860.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng 20/9. Nhiều phiên gần đây, giá vàng nhẫn thường biến động cùng chiều với thị trường thế giới. Nhà đầu tư có thể tham khảo thị trường thế giới cùng nhận định của chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đợt phục hồi này có thể tiến xa hơn, họ đặt mục tiêu vàng đạt mức 2.700 USD/ounce vào giữa năm 2025. Bên cạnh các yếu tố rủi ro ngắn hạn, họ dự đoán nhu cầu vàng lớn hơn từ các quỹ ETF sẽ tăng tốc trong những tháng tới. - Tôn Đông Á (GDA) trả cổ tức tỷ lệ 20%, dồn lực cho dự án thép lá mạ 7.000 tỷ đồng Với vị thế đứng thứ 3 trên thị trường tôn mạ nội địa, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mã cổ phiếu GDA) đang tập trung triển khai dự án nhà máy thép lá mạ với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mã cổ phiếu GDA - sàn UPCoM) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Theo đó, Tôn Đông Á sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 20 cổ phiếu mới. Nếu phương án chia cổ tức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, công ty dự kiến thanh toán cổ tức trong quý 4/2024 - quý 1/2025. Với 114,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tôn Đông Á sẽ phát hành thêm gần 23 triệu cổ phiếu. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên 1.376 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, Tôn Đông Á ghi nhận sản lượng 445.000 tấn, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm nay. Qua đó, công ty thu về 10.085 tỷ đồng doanh thu thuần và 267 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 15,6% và 31% so với cùng kỳ năm trước. - Tỷ lệ thanh niên Trung Quốc thất nghiệp tăng cao nhất trong 8 tháng ​Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc đã tăng lên 18,8% trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái (2023). Theo số liệu về tỷ lệ thất nghiệp theo từng nhóm tuổi trong tháng 8 vừa được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hôm qua (20/9), tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động từ 16-24 tuổi, không bao gồm học sinh, sinh viên tại các khu vực thành thị của nước này trong tháng 8 lên tới 18,8%, con số này trong lực lượng lao động từ 25-29 tuổi là 6,9% và 30-59 tuổi là 3,9%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc tăng. Trước đó, tỷ lệ này trong tháng 6 chỉ là 13,2%, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, tháng 7, con số này đã tăng trở lại, lên 17,1%. Một phần lý do khiến tỷ lệ này tăng mạnh trong 2 tháng liên tiếp là bởi tháng 7 là thời điểm Trung Quốc có 11,79 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học. Đây là con số kỷ lục những năm gần đây và tăng 210.000 người so với năm 2023. - Đình chỉ giao dịch cổ phiếu Tân Tạo (ITA) từ ngày 26/9 Sau nhiều lần nhắc nhở về công bố thông tin mà chưa công bố bổ sung, cổ phiếu ITA của Tập đoàn Tân Tạo đã bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch... Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 26/9. Lý do được đưa ra do Tân Tạo tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. Trước đó, HOSE đã nhiều lần nhắc nhở chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và bán niên năm 2024 nhưng Tân Tạo vẫn không công bố. Vào cuối tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp này đã có văn bản xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán, thường niên 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 vì lý do bất khả kháng đã kéo dài suốt nhiều tháng qua. - Mỹ, Trung Quốc chi cả tỷ USD mua tôm từ Việt Nam Lũy kế 8 tháng đầu năm, 2 thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc đã chi lần lượt 482 triệu USD và 477 triệu USD nhập khẩu tôm từ Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tình hình xuất khẩu tôm tháng 8 tiếp tục tăng trưởng 2 con số ở hầu hết thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Trong khi đó, các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc ghi nhận vẫn duy trì được đà tăng nhẹ. Tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu. Đối với thị trường Mỹ, giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đã tăng 21% lên 91 triệu USD trong tháng 8. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 482 triệu USD, tăng 7%. Lượng hàng tồn kho tại Mỹ đã giảm, các nhà bán lẻ cần bổ sung hàng tồn kho trước mùa lễ hội cuối năm. Thông tin tích cực về nền kinh tế Mỹ cũng phần giúp xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ khả quan hơn. Đối với thị trường Trung Quốc và Hong Kong, xuất khẩu tôm tiếp tục xu hướng phục hồi trong tháng 8 với mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này đạt 477 triệu USD, tăng 21%.