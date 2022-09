Điểm tin kinh doanh 22/9: Giá trị USD tăng lên mức cao nhất trong 20 năm sau tuyên bố động viên của Nga

- Giá trị USD tăng lên mức cao nhất trong 20 năm sau tuyên bố động viên của Nga

Giá trị đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố động viên một phần lực lượng dự bị trên toàn quốc.

Tổng thống Putin ngày 21/9 đã có bài phát biểu trong đó ông khẳng định Nga thực hiện động viên một phần để bổ sung lực lượng cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Tuyên bố này đã khiến giá trị đồng USD tăng 0,4% so với các ngoại tệ có giá trị lớn khác, mức tăng cao nhất kể từ năm 2002. Điều này là do các nhà đầu tư thường tìm cách chuyển sang phương án an toàn với đồng USD trong những thời điểm căng thẳng địa chính trị. Tuyên bố của Tổng thống Putin cũng khiến giá dầu gia tăng.