Điểm tin kinh doanh 22/12: Giá xăng giảm xuống mức 20.000 đồng/lít

- Giá xăng giảm xuống mức 20.000 đồng/lít

Cơ quan điều hành đưa ra quyết định giảm giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21/12. Giá xăng A95 về mức hơn 20.000 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa ra thông báo về kỳ điều hành giá xăng dầu từ ngày 21/12. Theo đó, liên bộ quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 21/12, xăng E5 không cao hơn 19.975, giảm 371 đồng/lít so với giá hiện hành; Giá xăng A95 không cao hơn 20.707 đồng/lít, giảm 493 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.601 đồng/lít, giảm 69 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu hỏa không cao hơn 21.836 đồng/lít, giảm 65 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu madut 180CST 3.5S không cao hơn 12.863 đồng/kg , giảm 153 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Đồng thời, cơ quan điều hành cũng cho phép trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 ở mức 300 đồng/lít, xăng A95 ở mức 400 đồng/lít, dầu diesel ở mức 800 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 500 đồng/lít, dầu madut ở mức 500 đồng/kg.