Điểm tin kinh doanh 22/12: Apple bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam từ giữa năm 2023

Theo các nguồn tin được tờ Nikkei Asia tổng hợp, Apple đã hợp tác với nhà cung cấp hàng đầu của mình, Foxconn, để bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam sớm nhất là vào khoảng tháng 5/2023. Hiện Apple đang tìm hiểu bổ sung các địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc cho tất cả các dòng sản phẩm chính của mình. Tuy nhiên đối với MacBook, kế hoạch chuyển sản xuất ra ngoài Trung Quốc mất nhiều thời gian hơn do chuỗi cung ứng phức tạp cần thiết phục vụ cho việc sản xuất máy tính xách tay.

Gần 2 năm qua, Apple đã lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam và đã thiết lập dây chuyền sản xuất thử nghiệm. Apple sản xuất từ 20 triệu đến 24 triệu chiếc MacBook mỗi năm, quá trình sản xuất trải rộng giữa các cơ sở ở các thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và Thượng Hải của Trung Quốc.

- Galaxy S23 sẽ bị trì hoãn ngày ra mắt do chưa quyết định được giá bán

Theo những nguồn tin mới đây, do các vấn đề về giá bán cũng như tình trạng kinh tế, nhiều khả năng thời gian ra mắt dòng Galaxy S23 sẽ bị trì hoãn một thời gian ngắn.

Đã có nhiều thông tin cho rằng Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy S23 vào đầu tháng 2 năm 2023 và bắt đầu bán các thiết bị này vào giữa tháng 2. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây đã tuyên bố rằng công ty Hàn Quốc có thể trì hoãn việc cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh cao cấp tiếp theo của mình vì những vấn đề về giá bán của dòng sản phẩm này.

Theo đó, Samsung có thể sẽ bắt đầu bán ra Galaxy S23 vào giữa hoặc cuối tháng 2 năm 2023, chậm hơn một chút so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân được cho là vì công ty đang gặp khó khăn trong việc định giá của Galaxy S23, Galaxy S23+ và Galaxy S23 Ultra. Samsung có vẻ như không muốn tăng giá các mẫu điện thoại cao cấp sắp ra mắt của mình so với những người tiền nhiệm, nhưng do lạm phát gia tăng và những cải tiến về phần cứng mới có thể sẽ khiến cho giá bán của chúng cao hơn một chút.