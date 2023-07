Điểm tin kinh doanh 21/7: Bất ngờ lớn nhất về giá vàng SJC

Lúc 9h23' hôm ngày 20/7, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.983 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 2.026 USD/ounce.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại tăng tiếp lên 56,1 triệu đồng/lượng mua vào, 57,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Lúc 9 giờ 15, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,65 triệu đồng/lượng, bán ra 67,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Sáng 20/7, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,92 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10,35 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sàn Kitco 19/7 (lúc 21h, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 1.974 USD/ounce.

- 5 doanh nghiệp tại TP.HCM nợ thuế hàng ngàn tỉ đồng

Theo Cục Thuế TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2023, số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế TP.HCM về tình hình nợ thuế, tổng số tiền thuế nợ tính đến hết ngày 30-6-2023 là hơn 53.000 tỉ đồng. So với thời điểm 31-12-2022, tăng gần 17% tương ứng hơn 7.500 tỉ đồng.

Trong đó, tiền thuế nợ có 5 trường hợp tăng đột biến gần 12.700 tỉ đồng từ các Công ty Địa ốc Sông Tiên (1.010 tỉ đồng), Công ty Xuyên Việt Oil (1.531 tỉ đồng), Công ty Đầu tư Golden Hill (1.289 tỉ đồng), Công ty Quốc tế Thế kỷ 21 (6.146 tỉ đồng), Công ty Thuận Việt (2.696 tỉ đồng). Tiền thuế nợ tính đến 31-5-2023 sau khi loại trừ các trường hợp tăng đột biến là hơn 41.700 tỉ đồng.

Kết quả công tác thu hồi nợ thuế tính đến hết tháng 6 năm nay, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành hơn 45.400 quyết định cưỡng chế, tương ứng gần 185.500 tỉ đồng. Dù số lượng quyết định cưỡng chế giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại tăng mạnh 126% về tiền thuế nợ.

Cục Thuế TP cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số nợ thuế đã thu hồi là hơn 12.700 tỉ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nợ năm 2022 chuyển sang là gần 5.700 tỉ đồng đạt 87% so với cùng kỳ, thu nợ mới phát sinh trong năm 2023 là trên 7.000 tỷ đồng đạt 99% so với cùng kỳ.

Nửa cuối năm 2023, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai Công văn số 46/2023 của Tổng cục Thuế về giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền nợ thuế năm 2023 cho các đơn vị. Cục tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.