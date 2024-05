Điểm tin kinh doanh 21/5: Vàng thế giới vượt đỉnh kéo vàng SJC tiếp tục tăng

Sau phát hành, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng từ 12.700 tỷ đồng lên 14.605 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không muộn hơn quý III/2024.

Tập đoàn cũng thông báo triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2023 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024.

- New Zealand triển khai chiến dịch bán lẻ thực phẩm, đồ uống tại Việt Nam

Ngày 20/5, Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (New Zealand Trade and Enterprise - NZTE) triển khai chiến dịch toàn cầu “Made with Care” 2024 tại Việt Nam.

Năm nay, NZTE tiếp tục hợp tác với hai đối tác bán lẻ hàng đầu là AEON và LOTTE với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm thực phẩm và đồ uống nhập khẩu từ New Zealand.

Chiến dịch “Made with Care” 2024 diễn ra từ nay đến ngày 22/5, có sự tham gia của nhiều thương hiệu thực phẩm và đồ uống hàng đầu New Zealand như Anchor, Anlene, Bostock, Fresh Co, Freshmax, Kiwi Crunch, Meadow Fresh, Mr. Apple, Olivado, Rockit, T&G, Zespri…

Được khởi xướng từ năm 2021 đến nay, chiến dịch “Made with Care” năm 2024 của NZTE tại Việt Nam tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ phát triển mối quan hệ thương mại ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống giữa hai quốc gia.

Năm nay, chiến dịch bước sang giai đoạn hợp tác mới, thể hiện cam kết vững chắc của cả hai nước trong việc đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ thương mại song phương.

Theo NZTE, ngành thực phẩm và đồ uống nắm giữ vai trò then chốt trong mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và New Zealand khi chiếm 84% kim ngạch xuất khẩu của New Zealand sang Việt Nam, với tổng giá trị 790 triệu NZD tính đến cuối tháng 12/2023. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực, gồm: táo, kiwi, bơ sữa và rượu vang…