Điểm tin kinh doanh 21/12: Giá xăng hôm nay dự báo tiếp tục giảm

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 20/12 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2022 xuống còn 2,7%, giảm so với mức 4,3% đưa ra hồi tháng 6, viện dẫn tác động do dịch COVID-19 và hoạt động yếu kém trong ngành bất động sản của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương mua gần 400 tấn vàng trong quý III/2022, tăng gấp 4 lần so với một năm trước đó. Con số này đưa tổng số vàng được mua trong năm nay lên mức cao nhất kể từ năm 1967, khi giá kim loại quý này giảm vì đồng USD tiếp tục mạnh lên.

WGC cho biết, không phải tổ chức lớn nào cũng công khai về việc nắm giữ vàng hoặc có thể họ sẽ đưa ra thông báo sau. Không loại trừ trường hợp những thương vụ mua thêm vàng mà không báo cáo.

Theo Nikkei, thị trường xuất hiện thông tin đồn đoán, Trung Quốc là một “tay chơi lớn”. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc và một số quốc gia khác nhanh chóng giảm bớt sự lệ thuộc vào USD.

- TP Hồ Chí Minh: GRDP năm 2022 tăng trưởng 9,03%

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn TP ước tăng 9,03% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 5,36%) và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 6-6,5%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 30,6% so với năm 2021, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 20,4%, ngành lưu trú và ăn uống tăng 128%, dịch vụ lữ hành tăng 195,2%…

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của TP duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ giảm 1,0%); tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,95)

Về du lịch, năm 2022 ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2021 (do năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19) và tăng 33,33% so với kế hoạch. Khách quốc tế đến TP ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021. Khách du lịch nội địa ước đạt 25 triệu lượt, tăng 167,4% so với cùng kỳ năm 2021, cả 2 lượng khách đều đạt 100% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 91.291 tỷ đồng, đạt 91,59% dự toán giao đầu năm và giảm 5,65% so với cùng kỳ.