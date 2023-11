Điểm tin kinh doanh 21/11: Giá vàng giữ ổn định ở mức cao

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến trưa 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/11 có xu hướng giảm với vàng giao ngay giảm 2,1 USD so với mức chốt phiên giao dịch tuần trước xuống 1.979 USD/ounce.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 69,95 triệu đồng/lượng mua vào và 70,75 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Doji ngày 20/11 ở TP HCM đang mua vào cao hơn 50.000 đồng/lượng và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Theo đó, giá vàng SJC hôm 20/11 ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 69,95 triệu đồng/lượng mua vào và 70,77 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP HCM, giá vàng SJC ngày 20/11 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng.

- Giá USD ngân hàng giảm mạnh, mất mốc 24.400 đồng

Giá USD tại các ngân hàng hôm 20/11 giảm tới hơn 100 đồng, mất mốc 24.400 đồng/USD ở chiều bán ra.

Chốt phiên hôm 20/11, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.975-24.345 đồng/USD, giảm 115 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Vietinbank niêm yết USD ở mức giá 23.929 đồng/USD (mua vào) và 24.349 đồng/USD (bán ra), giảm 114 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng 17/11.

Techcombank mua vào USD với giá 24.002 đồng/USD, bán ra ở mức 24.346 đồng/USD, giảm 124 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 121 đồng/USD ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.975-24.330 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 117 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 120 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Trái lại, giá USD trên thị trường tự do vẫn đi lên. Giá USD tự do hôm 20/11 được giao dịch ở mức 24.570-24.650 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 70 đồng ở chiều mua vào và tăng 50 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá USD mua vào tại thị trường "chợ đen" đang cao hơn tại các ngân hàng thương mại khoảng 500-600 đồng/USD, giá USD bán ra cũng cao hơn tại các ngân hàng hơn 300 đồng.

Tỷ giá trung tâm hôm 20/11 đi xuống. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.954 đồng/USD, giảm 18 đồng/USD so với hôm 19/11. Trong vòng 1 tháng qua, tỷ giá trung tâm giảm tới gần 160 đồng/USD.

- Năm 2023: Xuất khẩu rau quả dự kiến đạt hơn 5 tỷ USD