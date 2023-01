Điểm tin kinh doanh 20/1: Giá vàng miếng tăng mạnh, tiến sát mốc 68 triệu đồng/lượng

Chốt phiên hôm 19/1, giá vàng miếng của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm trước đó. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra; giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước đó.

Đến chiều 19/1, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và TP.HCM cùng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với buổi sáng, tiến sát mốc 68 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội và TP.HCM đứng yên.

Giá vàng miếng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội sáng 19/1 giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra; giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước đó.

Sáng 19/1, giá vàng miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm trước đó.

- Vượt đỉnh thành công, VN-Index rực rỡ trong phiên giao dịch cuối năm

Sau khi không vượt được mốc 1100 trong ngày hôm qua, đến phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022 hôm 19/1, thị trường chứng khoán trong nước đã làm được điều đó.

Mặc dù đầu phiên có những điều chỉnh do có một vài những áp lực bán nhất định, nhưng khi đã ổn định trở lại, VN-Index đã nhanh chóng thăng tiến và đã chính thức vượt được mốc đỉnh 1100.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa ở mốc 1108.08, tăng 9.80 điểm (-0.89%) so với phiên trước đó. Thanh khoản tiếp tục được duy trì ở mức ổn định khi có hơn 600 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức hơn 11 nghìn tỷ đồng. Sắc xanh tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn chiếm ưu thế lớn trong ngày hôm nay khi có đến 294 mã tăng điểm, trong khi đó số mã giảm điểm chỉ là 119, còn lại là 60 mã đóng cửa ở mốc tham chiếu.

- Giá USD chợ đen bất ngờ đảo chiều

Đồng USD trên thị trường chợ đen đã tăng trở lại sau nhiều ngày miệt mài lao dốc, nhưng vẫn chưa thể đuổi kịp so với giá bán tại các ngân hàng thương mại.

Ngày 19/1, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.605 VND/USD, giảm 1 đồng so với hôm trước đó. Tỉ giá bán giao ngay được Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định ở mức 24.780 VND/USD, tỉ giá mua giao ngay ở mức 23.450 VND/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, chiều qua tỉ giá chốt phiên với mức 23.443 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên trước đó.