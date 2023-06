Điểm tin kinh doanh 2/6: Giá vàng nhẫn lao dốc, nửa tháng 'bốc hơi' hơn 1 triệu đồng/lượng

Để đạt được mục tiêu trọng tâm “tạo tác động tích cực tại địa phương” DKSH tiếp tục thực hiện những dự án xã hội mang lại lợi ích cho cộng đồng tại các thị trường đang hoạt động. Năm 2022, DKSH đã thực hiện 76 dự án cộng đồng tại địa phương. Đặc biệt, tất cả các thị trường quan trọng của DKSH đều tham gia vào các dự án này.

- Taxi Xanh SM khai trương dịch vụ tại Nha Trang

Ngày 1/6/2023, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức vận hành dịch vụ Taxi Xanh SM tại Nha Trang (Khánh Hoà) với quy mô dự kiến lên đến gần 500 xe GreenCar.

Taxi Xanh SM chính thức vận hành tại Nha Trang từ ngày 1/6 với dịch vụ GreenCar - taxi tiêu chuẩn, quy mô dự kiến lên đến gần 500 xe VF e34 và VF 5 Plus. Giá mở cửa cho 0,5 km đầu tiên là 7.000 đồng với VF 5 Plus và 8.000 đồng với VF e34. Từ km thứ 2 đến km thứ 25, giá cước là 16.500 đồng với VF 5 Plus và 18.500 đồng với VF e34. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 10.500 đồng và 12.500 đồng.

Khách hàng di chuyển 2 chiều với quãng đường tối thiểu mỗi chiều 30 km sẽ được ưu đãi 70% giá cước chiều về, với phí chờ lần lượt là 50.000 đồng/giờ và 60.000 đồng/giờ cho VF 5 Plus và VF e34.

Tại Nha Trang, Taxi Xanh SM cũng áp dụng gói dịch vụ đưa đón sân bay với giá cước hấp dẫn, nhằm mang đến một lựa chọn di chuyển mới ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang. Cụ thể, khách di chuyển bằng VF 5 Plus từ TP. Nha Trang đến Sân bay Cam Ranh chỉ cần chi trả 320.000 đồng, trong khi chiều ngược lại có giá 250.000 đồng. Với xe VF e34, giá cước chiều đi là 350.000 đồng, chiều về là 280.000 đồng.

- Dự án UpRace 2023 tìm kiếm tổ chức xã hội đồng hành