Điểm tin kinh doanh 2/5: Giá vàng: Ngừng biến động

Giá cước vận tải biển giảm đã tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vận tải biển, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải tàu container.

Cuối năm 2023, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An nhận thêm một tàu container và thử nghiệm chạy tuyến nội địa. Sở hữu đội tàu container hùng hậu, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Hải An ghi nhận những biến động lớn trong doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này.

Theo đó, doanh nghiệp có doanh thu thuần trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 704 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 29% khiến lợi nhuận gộp giảm 45%, còn 106 tỷ đồng.

Hải An báo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm tới 56%, đạt 67 tỷ đồng. Lãi sau thuế quý giảm mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47 tỷ đồng.

Theo đại diện Hải An, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh do hoạt động vận tải giảm. Cụ thể, sản lượng vận tải có tăng thêm do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu cũng giảm dẫn tới lợi nhuận khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng làm giảm lãi.

Công ty CP Hàng hải Đông Đô cũng không thoát khỏi tình trạng lợi nhuận giảm sút mạnh trong 3 tháng đầu năm 2024. Đông Đô ghi nhận doanh thu thuần hơn 50 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Giá vốn bán hàng đạt 72 tỷ đồng, làm lãi gộp lỗ hơn 21,8 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Đông Đô lỗ hơn 30,6 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính riêng, Đông Đô báo lợi nhuận sau thuế trong quý I/2024 lỗ 30,5 tỷ đồng, lỗ tăng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cũng có lãi giảm trong quý I/2024 là Công ty CP Vinafco. Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp trong quý ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 286 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cho thấy trong quý, Vinafco lỗ 4,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023, doanh nghiệp lãi 7,8 tỷ đồng.

