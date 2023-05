Điểm tin kinh doanh 2/5: Bất động sản suy thoái, trái phiếu bị kiểm soát... ngân hàng vẫn kiếm lãi nghìn tỷ

- Vietnam Airlines giảm lỗ quý I so với cùng kỳ

Theo Báo cáo Tài chính quý I/2023 vừa được Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) công bố, lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ và hợp nhất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý I, lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ hơn 137 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. Về số liệu hợp nhất, lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 37 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Tổng công ty lý giải, lỗ sau thuế hợp nhất quý I/2023 giảm so cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm lỗ của công ty mẹ, hãng hàng không Pacific Airlines và các công ty con kinh doanh có lãi so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tổng doanh thu và thu nhập khác quý I của công ty mẹ tăng 113,8% so với quý I/2022 (tăng hơn 9.569,2 tỷ đồng) do doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 116%, tương đương tăng hơn 9.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu nội địa tăng 76,5%, quốc tế tăng 618,5% do thị trường phục hồi mạnh.

Tổng chi phí quý I của công ty mẹ tăng 67% tương đương tăng 7.264,7 tỷ đồng so với quý I/2022 chủ yếu tăng chi phí giá vốn, tăng tương ứng với tăng sản lượng. Tuy nhiên, tốc độ tăng tổng doanh thu và thu nhập khác của quý I/2023 nhanh hơn so với tốc độ tăng tổng chi phi dẫn đến công ty mẹ lãi gộp về cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.525 tỷ đồng và lỗ sau thuế giảm hơn 2.305 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Bất động sản suy thoái, trái phiếu bị kiểm soát... ngân hàng vẫn kiếm lãi nghìn tỷ

Hàng loạt ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với những khoản lợi nhuận nghìn tỷ, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022, tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng đã chậm lại. Trong số 25 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính, tất cả các ngân hàng đều có lãi. Nhưng vẫn có 6 ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận âm.