Điểm tin Kinh doanh 2/11: Giá vàng: đồng loạt giảm cực mạnh

TP. HCM dự báo giá bất động sản có thể tăng do ảnh hưởng của bảng giá đất mới; Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/11 - Giá vàng: đồng loạt giảm cực mạnh Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 1/11, thị trường vàng trong nước đồng loạt giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Giá vàng ngày 1/11 giảm mạnh giá vàng miếng về mốc 89,5 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 1/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 1/11, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn hôm ngày 1/11, quay đầu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 88,1 – 89,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 550.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 87,4 – 88,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 88,18 – 89,18 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 450.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 1/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/11 giảm mạnh với vàng giao ngay giảm 40,6 USD, xuống 2.747,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.756,9 USD/ounce, giảm 41,9 USD so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới quay đầu "lao dốc" do chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh vừa qua. Mặc dù vậy, nhu cầu trú ẩn an toàn đã giúp kim loại quý này ghi nhận được mức tăng tháng thứ 4 liên tiếp. - Saigon Co.op ưu đãi 4 triệu khách hàng thành viên Từ 31/10 đến 20/11/2024, hơn 800 điểm bán của Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket … đồng loạt tổ chức tháng tri ân khách hàng. Với tên gọi “Tri ân triệu cảm xúc”, chương trình có 4.000 sản phẩm giảm giá từ 40% trở lên; 400.000 phần quà gửi đến khách hàng; cảm ơn bằng triệu deal giảm giá trên nhóm hàng thiết yếu; các chương trình chăm sóc dành riêng cho khách hàng thành viên… Đây cũng là lần đầu tiên Co.opmart, Co.opXtra xây dựng “khuyến mãi” trong “khuyến mãi”: chương trình giảm giá theo vị trí địa lý và vùng miền, theo từng phân khúc khách hàng. Chương trình Khách hàng thành viên Saigon Co.op là nền tảng kết nối khách hàng sở hữu nhiều yếu tố “nhất” trên thị trường bán lẻ hiện đại: lâu đời, nhiều cấp độ, thủ tục đăng ký đơn giản, đa dạng thành viên, ưu đãi phong phú, chiết khấu cao. Với hơn 4.000.000 thành viên, chương trình luôn cập nhật những xu hướng công nghệ hiện đại nhất để mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi, từ đó tạo ra những cơ hội chăm sóc khách hàng thường xuyên và chu đáo. Điểm nhấn của mùa tri ân năm nay, vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, 35 khách hàng ngẫu nhiên sẽ được tặng siêu thị tặng quà tri ân là những phần bánh ngọt ngào và phiếu mua hàng giá trị. Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ “Chương trình khách hàng thành viên là nền tảng để Saigon Co.op xây dựng nên hệ sinh thái bán lẻ. Chúng tôi dành phần lớn chi phí marketing để chăm chút cho nền tảng này: giảm giá trực tiếp trên hóa đơn, chiết khấu cao … như một hình thức chia sẻ chi tiêu cùng khách hàng. Trung bình mỗi lần mua sắm, khách hàng thành viên Saigon Co.op tiết kiệm chi tiêu trung bình từ 10 - 20%”. - TP. HCM dự báo giá bất động sản có thể tăng do ảnh hưởng của bảng giá đất mới Theo UBND TP, ba tháng cuối năm giá cả bất động sản có thể tăng nhẹ ở một số phân khúc do có sự điều tiết của giá đất khi bảng giá đất mới được ban hành. UBND TP đánh giá thị trường BĐS TP đã dần phục hồi, từ mức âm trong năm 2023 đã tăng trưởng dương trở lại từ đầu năm 2024. Tốc độ tăng trưởng còn chậm nhưng đã có tín hiệu tích cực. Một số dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư và một số dự án cũ được tái khởi động nhờ được tháo gỡ khó khăn. Cụ thể 9 tháng đầu năm, TP đã có 12 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư (trong đó có một dự án nhà ở xã hội), hai dự án được cấp phép xây dựng; hơn 31.000 căn hộ thương mại đang xây dựng; 1.611 căn hộ hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn và có ba dự án nhà ở xã hội xây dựng hoàn thành với 2.122 căn hộ. "Ba tháng cuối năm, thị trường sẽ tiếp tục đà phục hồi nhưng diễn biến chậm, chưa có đột phá, giá cả có thể tăng nhẹ ở một số phân khúc do có sự điều tiết của giá đất ở TP khi bảng giá đất mới được ban hành, nhưng sẽ không có biến động mạnh. Nguồn cung mới sẽ dần được bổ sung góp phần tăng lượng giao dịch trong ba tháng cuối năm. Phân khúc căn hộ chung cư vẫn được đánh giá là tiềm năng nhất do nguồn cung tăng chậm và nhu cầu cao. Các chính sách mới về đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS, tín dụng có hiệu lực từ ngày 1-8-2024 sẽ tác động tích cực đến thị trường trong thời gian tới"- đánh giá của UBND TP. - Long An sẽ hình thành 10 trung tâm logistics tại các huyện Long An xây dựng cơ chế, chính sách thu hút Container vào cảng trên địa bàn cho phù hợp. Chiều 1-11, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội thảo xây dựng cơ chế chính sách thu hút container vào cảng trên địa bàn tỉnh Long An. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, đến năm 2030, Long An hình thành 10 trung tâm logistics tại các huyện. Qua đó, góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa Long An với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Qua hội thảo, ông Lâm cho rằng, việc xây dựng chính sách khuyến khích container vận chuyển qua cảng trên địa bàn tỉnh Long An thật sự cấp thiết để khai thác, phát huy tiềm năng khác biệt…tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đồng thời, tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước. - Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/11 Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. * PPC: Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE) đăng ký bán 750.000 cổ phiếu PPC từ ngày 07/11 đến 05/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PPC xuống còn hơn 64,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,11%. * MCP: CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 1,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 100:10 và hơn 1,5 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cũng theo tỷ lệ 100:10. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 02/12/2024. * MSN: SK Investment Vina I Pte. Ltd, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Masan (MSN – HOSE) đã bán ra hơn 76,38 triệu cổ phiếu MSN trong ngày 31/10. Qua đó, giảm sở hữu tại MSN xuống còn hơn 55,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,86%. * VRC: CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE) thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Từ Như Quỳnh kể từ ngày 31/10/2024. Đồng thời, bầu ông Phan Văn Tướng giữ chức vụ thay thế cùng ngày. * DGC: Ngày 19/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 củs CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2024. * TEG: CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG – HOSE) thông qua việc góp vốn hơn 2,52 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư Xây dựng và Phân phối Điện Trường Thành GiP. * NTP: Ông Đặng Quốc Minh, Thư ký CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong (NTP – HNX) đã bán ra 510.000 cổ phiếu NTP từ ngày 01/10 đến 29/10. Qua đó, giảm sở hữu tại NTP xuống chỉ còn hơn 4,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,53%. * TNG: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX) thông qua việc triển khai phát hành chào bán 4 triệu trái phiếu ra công chúng, giá chào bán bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cho 04 kỳ tính lãi đầu tiên (3 tháng một kỳ), là 9,5%/năm.