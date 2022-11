Điểm tin kinh doanh 2/11: 108 cây xăng hết hàng ở TP.HCM

Đồng USD tăng giá gây tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu do hiện nay nước ta phải nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, nhất là các ngành dệt may, da giày, điện tử, nhựa… Tỷ lệ mất giá của đồng VND so với đồng USD trong xu hướng mất giá chung làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với nhiều nước khác (như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia...).

Trong số những người mua lớn có các ngân hàng trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Qatar và Ấn Độ. Lượng mua vàng miếng và xu vàng cũng tăng vọt ở Thổ Nhĩ Kỳ lên 46,8 tấn trong quí vừa qua, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái, do người dân tăng mua vàng để phòng thủ lạm phát đang ở mức hơn 83%.

Chẳng hạn, đối với ngành dệt may, triển vọng đơn hàng cho quý 4/2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của ngành dệt may không mấy khả quan, do lo ngại lạm phát và lượng hàng tồn kho ở mức cao của khách hàng. Số lượng đơn đặt hàng trong quý 4/2022 thấp hơn 25-50% so với quý 2/2022 tương đương với mức giảm doanh thu 15-20% so với cùng kỳ theo ước tính, do lượng hàng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu hiện ở mức cao.

- 20 tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 500 tỷ USD trong năm nay

Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi giá cổ phiếu lao dốc, các "ông trùm" công nghệ như CEO Mark Zuckerberg và tỷ phú Jeff Bezos đều chứng kiến tài sản sụt giảm đáng kể.

Báo cáo tài chính quý III đầy thất vọng của các công ty công nghệ trong tuần trước đã làm tăng thêm lo ngại về nguy cơ suy thoái, đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn và đánh thẳng vào tài sản ròng của giới tỷ phú công nghệ.

Theo Wall Street Journal, 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng gần 500 tỷ USD trong năm nay khi thị trường chứng khoán lao dốc. Con số này thậm chí còn lớn hơn giá trị của nhiều công ty lớn trên thế giới.

Theo Bloomberg Billionaires Index, trong số 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, chỉ có hai người chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng lên kể từ đầu năm.

Đó là ông Zhang Yiming, người sáng lập ByteDance Ltd., chủ sở hữu ứng dụng TikTok và Robert Pera người sáng lập hãng sản xuất thiết bị không dây Ubiquiti Inc. và là chủ sở hữu của CLB Memphis Grizzlies.