Điểm tin kinh doanh 19/5: Giá vàng: Vàng thế giới bất ngờ tăng sốc, SJC quay lại mốc 90 triệu đồng/lượng

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảmnhẹ, hiện ở mức: 25,010 VND/Euro - 27,642 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng 18/5 tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,220 và mức bán ra là 25,450 tăng 98 VND ở chiều mua vào và giảm 2 VND ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 17/5. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 18/5 giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,650 - 25,750 VND/USD giảm 27 VND ở chiều mua vào và 17 VND ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 17/5.

- Vincom Retail (VRE): Lập công ty con mới quy mô 3.600 tỷ đồng, sẽ khai trương 4 TTTM trong quý này

Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã cổ phiếu VRE) vừa thông qua việc lập công ty con mới với quy mô vốn điều lệ hơn 3.600 tỷ đồng. Đồng thời, công ty lên kế hoạch khai trương 4 trung tâm thương mại mới trong quý 2 này.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã cổ phiếu VRE - sàn HoSE) vừa thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con.

Theo đó, công ty con dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT. Vốn điều lệ ước tính khoảng 3.620 tỷ đồng, trong đó, Vincom Retail góp 99,99% vốn điều lệ.

Hiện tại, Vincom Retail đang có 4 công ty con với tỷ lệ sở hữu từ 99,9 – 100% vốn, bao gồm: Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa, Công ty Cổ phần Đầu tư Vincom Retail và Công ty TNHH Vincom Retail Landmark 81.