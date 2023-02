Điểm tin kinh doanh 19/2: Giá vàng trong nước đang 'ngủ đông'

Riêng giá vàng miếng SJC tại cửa hàng vàng Mi Hồng lại giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua với giá bán ra chỉ còn 66,9 triệu đồng/lượng và giá mua vào đang ở mức 66,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC tại đây chỉ còn 500.000 đồng/lượng, trong khi phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác để biên độ này ở mức 700.000 – 800.000 đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, các loại vàng nhẫn 24K lại được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng, đưa giá vàng 9999 lên mức 53,6 – 54,3 triệu đồng/lượng. Một số nơi mức giá vàng nhẫn tròn trơn đẩy lên 53,6 – 54,6 triệu đồng/lượng. Vài ngày trước, có thời điểm giá vàng nhẫn 9999 trên thị trường tự do “bị dìm” xuống còn khoảng 53,7 - 53,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại 1.843 USD/ounce, tăng khoảng 22 USD/ounce so với mức giá thấp nhất trong phiên. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá kim loại quý quốc tế tương đương 53,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJCgần 14 triệu đồng/lượng. So với phiên gần nhất, giá vàng thế giới tăng hơn 600.000 đồng/lượng do đồng USD giảm giá.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 17/2, giá vàng thế giới có lúc “bốc hơi” khoảng 20 USD/ounce, rơi xuống mức thấp nhất từ đầu tháng 2. Nhưng cho dù giá vàng thế giới có tăng hoặc giảm với biên độ vài chục USD như vài ngày gần đây thì giá vàng trong nước vẫn đủng đỉnh. Giá bán vàng miếng SJC gần như bất động ở 67,1 – 67,15 triệu đồng/lượng.

Trong khi vàng nhẫn 9999 lại bám sát theo biến động của giá vàng thế giới, tuy nhiên biên độ tăng giảm có phần nhẹ nhàng hơn. Ngoại trừ những phiên giao dịch sôi động trong những ngày gần Vía Thần tài, còn lại thị trường vàng trong nước lại rơi vào cảnh đìu hiu, sức mua èo uột.