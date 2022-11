Điểm tin kinh doanh 19/11: Lãi suất cho vay tăng tháng cuối năm, chạm đỉnh 16%

Xuất khẩu dệt may trong 10 tháng qua đạt gần 38 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2021, là tiền đề để toàn ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 43 tỷ USD trong năm nay.

Báo cáo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn khó khăn, chịu áp lực rất lớn. Có thể kể đến như việc các đơn hàng tháng 11-12 năm nay, và quý 1/2023 sụt giảm, mức bình quân giảm từ 25-27%, đặc biệt với doanh nghiệp làm hàng gia công, sự suy giảm này càng nặng hơn.

Tuy vậy, theo báo cáo của Vitas, 10 tháng qua, ngành dệt may ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp và nhiều điểm sáng. Xuất khẩu trong 10 tháng qua, đạt gần 38 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2021. Đây là nỗ lực rất lớn và là tiền đề để toàn ngành đạt xuất khẩu 43 tỷ USD trong năm nay.

Vitas cho hay, năm nay, mục tiêu xuất khẩu 42-43 tỷ USD là có thể đạt được. Sang năm 2023, ngành dệt may đưa ra tham vọng, đột phá vượt qua thách thức khó khăn, đạt xuất khẩu khoảng 45-47 tỷ USD, tùy diễn biến thị trường nhập khẩu.

- Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo hàm lượng etylen oxit trong mì Gấu đỏ

Theo văn bản của Bộ Công Thương, ngày 15/11/2022, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan, Trung Quốc công bố lô hàng 500 CTN mỳ ăn liền tôm chua thương hiệu GẤU ĐỎ của nhà sản xuất/xuất khẩu ASIA FOODS CORPORATION, do Doanh nghiệp QIAN YU FOOD ENTERPRISE CO., LTD nhập khẩu, qua kiểm tra tại cửa khẩu, phát hiện hàm lượng Etylen oxit không phù hợp tiêu chuẩn.