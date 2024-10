Điểm tin Kinh doanh 19/10: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng lên 85 triệu đồng/lượng

Cổ phiếu nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC lập kỷ lục mới; Hơn 140 vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam - Giá vàng: Vàng nhẫn tăng lên 85 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều 18/10 giao dịch ở mức 86 triệu đồng/lượng đối với vàng SJC; vàng nhẫn tiếp tục tặng lên 84,75 triệu đồng/lượng đối với thương hiệu SJC, trong khi Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 85 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 84 - 86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 17/10. Giá vàng miếng Doji tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 84 - 86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 17/10. Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết giá vàng SJC đang được mua vào ở mức 84,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 86 triệu đồng/lượng, tăng 200 đồng/lượng ở chiều mua vào, chiều bán giữ nguyên so với chốt phiên hôm 17/10. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 84,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 85,390 triệu đồng/lượng, tăng 950 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 940 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 17/10. Vàng PNJ tại Hà Nội đang được mua vào ở mức 84,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 85,390 triệu đồng/lượng, tăng 950 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 940 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 17/10. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 84 - 86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 17/10. Trong khi đó giá vàng nhẫn tăng mạnh. Cụ thể vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 84-85 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng nhẫn SJC 9999 thiết lập mức kỷ lục mới, giao dịch mua vào 83,65 triệu đồng/lượng, bán ra 84,75 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới hôm 18/10 vẫn duy trì ở mức 2.706,4 USD/ounce, tăng 32,2 USD so với phiên hôm 17/10. - Cổ phiếu Tân Tạo, Nhựa Rạng Đông, Thiên Nam... vào diện kiểm soát, hạn chế giao dịch Hàng loạt cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện hủy niêm yết bắt buộc, đình chỉ giao dịch, hạn chế, kiểm soát giao dịch trong thời gian tới. Ngày 18-10 Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố cổ phiếu SJF của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 6-11 và có nguy cơ bị hủy niêm yết. Lý do là trước đó, cổ phiếu này đã bị đưa vào diện bị cảnh báo, bị kiểm soát nhiều lần do công ty liên tục chậm công bố thông tin, đồng thời lợi nhuận chưa phân phối bị âm. Từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch, các vi phạm công bố thông tin của công ty vẫn xảy ra và có khả năng kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Căn cứ quy định, cổ phiếu SJF sẽ xem xét huỷ niêm yết bắt buộc trong thời gian tới. Cùng ngày, HoSE cũng ra quyết định đưa cổ phiếu RDP của Công ty CP Rạng Đông Holding (RDP) vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24-10. Lý do là công ty này chậm công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 45 ngày so với quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Ngoài ra, HoSE cũng quyết định đưa cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, cổ phiếu TNA của Công ty CP Thương mại XNK Thiên Nam vào diện bị kiểm soát từ ngày 24-10. Lý do là cả 2 công ty đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niêm năm 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định. - Cổ phiếu nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC lập kỷ lục mới Cổ phiếu của TSMC niêm yết tại Đài Bắc đã lập kỷ lục mới vào ngày hôm nay (18/10), sau khi nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới công bố lợi nhuận quý III/2024 vượt dự báo và đưa ra triển vọng tích cực về nhu cầu trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu của TSMC tăng 6% ngay sau khi mở cửa, lên mức 1.100 Đài tệ, tương đương 34,25 đô la Mỹ, vượt qua kỷ lục trước đó là 1.080 Đài tệ vào ngày 11/7. Điều này đưa vốn hóa thị trường của TSMC lên khoảng 884 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong số các công ty niêm yết tại thị trường châu Á. Tuy nhiên, TSMC dường như phải đối mặt với một số bất ổn, sau khi tờ The Information cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra xem doanh nghiệp này có sản xuất chip AI, hoặc chip điện thoại thông minh cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc hay không, công ty vốn bị hạn chế tiếp cận các chip không phải của Trung Quốc do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. - Hơn 140 vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Đến hết tháng 8/2024, có 141 vụ điều tra chống bán phá giá hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, các vụ việc tự vệ là 52 vụ việc; chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là 37 vụ việc... Theo thống kê của Bộ Công Thương, đến hết tháng 8/2024, đã có 257 vụ việc điều tra Phòng vệ thương mại từ 24 thị trường và vùng lãnh thổ điều tra đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó, các vụ điều tra chống bán phá giá là 141 vụ việc; các vụ việc tự vệ là 52 vụ việc; chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại là 37 vụ việc và chống trợ cấp là 27 vụ việc. Bộ Công Thương đã cập nhật danh sách cảnh báo các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh phòng vệ thương mại (danh sách cập nhật vào tháng cuối hàng quý) gửi các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để phối hợp theo dõi. - Ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận quý III Trong quý gần nhất, LPBank lãi trước thuế 2.900 tỷ đồng. Kết quả này giúp nhà băng lãi trước thuế 8.818 tỷ đồng sau 9 tháng và hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận trước thuế đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính của LPBank trong quý vừa qua vẫn đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi, với thu nhập lãi thuần tăng 43%, mang về gần 3.800 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 6 lần, mang về hơn 1.000 tỷ đồng. Bất chấp nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư suy giảm, tổng thu nhập hoạt động quý III của nhà băng này vẫn tăng gần 63%, đạt gần 5.100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, tổng chi phí hoạt động quý gần nhất của LPBank chỉ tăng 15% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 19%, qua đó giúp ngân hàng thu về khoản lợi nhuận cao đột biến. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp quý III của ngân hàng theo đó cũng đạt 2.331 tỷ đồng, tăng 135%.