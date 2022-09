Điểm tin kinh doanh 18/9: Tiến sát mốc 24.000 đồng, giá USD ngân hàng cao nhất lịch sử

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về kết quả chào bán trái phiếu trong nước của Công ty CP Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế - Hoang Phuc International - chủ sở hữu chuỗi cửa hàng đồ hiệu Kappa, Ecko Unltd, Superga, Replay, Staple tại Việt Nam.

Cụ thể, HNX cho biết công ty bán lẻ thời trang hàng hiệu này đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu với giá trị 11 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng tính từ ngày phát hành 3/6 năm nay.

- Tiến sát mốc 24.000 đồng, giá USD ngân hàng cao nhất lịch sử

Giá USD tại nhiều ngân hàng chiều 17/9 gần chạm mức 24.000 đồng/USD, trong khi tỷ giá liên ngân hàng cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Cụ thể, lúc 15h30 chiều 17/9, giá giao dịch USD tại Eximbank là 23.530 – 23.790 đồng/USD (mua - bán); tại Techcombank là 23.519 – 23.810 đồng/USD...Cao nhất là Sacombank với giá giao dịch 23.542 - 23.967 đồng/USD.

Hiện khoảng cách chênh lệch giữa giá mua - bán USD của ngân hàng thương mại khá lớn.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm chốt tuần tại mức 23.283 VND/USD, đi ngang so với hôm qua nhưng đã tăng 50 đồng so với đầu tuần. Cụ thể, so với mức 23.253 VND/USD ghi nhận vào phiên đầu tuần, tỷ giá trung tâm đã tăng 30 đồng/USD. Còn nếu so với mức giá niêm yết thấp nhất trong tuần là 23.244 VND/USD ghi nhận vào ngày thứ 3 (13/9), tỷ giá trung tâm đã tăng 39 đồng/USD.