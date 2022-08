Điểm tin kinh doanh 18/8: Người Việt Nam chi hơn 8.400 tỷ đồng/năm để mua trà sữa

Các công nghệ số hóa đang làm biến đổi nền kinh tế toàn cầu. Báo cáo cho rằng chỉ tính riêng ở Đông Nam Á, quy mô của nền kinh tế Internet có thể tăng gấp ba lần, lên tới 300 tỉ USD vào năm 2025 so với năm 2019.

- Tăng trưởng xuất khẩu nửa cuối năm dự báo thấp hơn kỳ vọng

Tăng trưởng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 17% so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên theo dự báo của HSBC, xuất khẩu của Việt Nam nửa cuối năm sẽ khó đạt kỳ vọng.

Báo cáo “Vietnam at a glance - Quay về sách lược cũ” của HSBC công bố ngày 17/8 cho thấy, sau mức tăng trưởng ấn tượng 17% trong 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu nửa sau năm 2022 với đà tăng thấp hơn so với kỳ vọng.

Nguyên nhân chính là do lĩnh vực điện tử tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là mặt hàng điện thoại. Cụ thể, kết quả quý II/2022 của Samsung cho thấy nhu cầu đối với hàng điện tử tiêu dùng đang suy yếu, ảnh hưởng đến mảng điện thoại thông minh, tivi và các sản phẩm khác.