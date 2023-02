Điểm tin kinh doanh 18/2: Giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng

Tương tự, tại Hà Nội và Đà Nẵng, doanh nghiệp này niêm yết giá mua và bán vàng SJC từ 66,30 triệu đồng/lượng mua vào và 67,12 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Mở cửa thị trường ngày 17/2, giá vàng 9999 của SJC giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng/lượng mua vào và 67,1 triệu đồng/lượng bán ra. Doji Tp.HCM mua vàng SJC ở mức 66,35 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,15 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 17/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.639 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (17/2) được giao dịch quanh mốc 23.560 đồng/USD mua vào và 23.930 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.830 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.838 USD/ounce, không đổi so với đêm qua.

Sáng 17/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 52,86 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,26 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

- HoREA: Năm 2022 có hơn 1.200 doanh nghiệp bất động sản giải thể, phá sản

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), thị trường bất động sản đang rất khó khăn, các doanh nghiệp bất động sản thiếu tiền mặt, thiếu thanh khoản nghiêm trọng, sở hữu khối tài sản lớn nhưng không bán được.

Phát biểu tại hội nghị “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững” ngày 17/2, Chủ tịch HoREA cho biết hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản đang phải đẩy mạnh tái cấu trúc, tái cơ cấu sản phẩm, giảm giá bán, đình hoãn các dự án hoặc ngừng kinh doanh.

Nhiều công trình dừng triển khai xây dựng, các nhà thầu không có dự án, không có việc làm, công nhân mất việc, nhiều doanh nghiệp giảm 30-50% lực lượng lao động, lực lượng môi giới giảm đến 70%. Năm 2022 có hơn 1.200 doanh nghiệp bất động sản dừng hoạt động, giải thể, phá sản. Theo Chủ tịch HoREA, điều này rất nguy hiểm do thị trường bất động sản liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác.

- Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm bàn, ghế từ Trung Quốc