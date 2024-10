Điểm tin Kinh doanh 18/10: Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục tăng cao

VN-Index tăng điểm sau 3 phiên giảm liên tiếp; Ngân hàng Nhà nước công bố 2 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc - Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục tăng cao Giá vàng hôm 17-10 ở thị trường trong nước tăng vọt đối với vàng nhẫn. Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều neo ở mức cao. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 84 triệu đồng/lượng mua vào, 86 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều). Vàng SJC Phú Quý: 84 triệu đồng/lượng mua vào, 86 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 16/10 ở cả 2 chiều). Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 84 triệu đồng/lượng mua vào, 86 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 16/10 ở cả 2 chiều). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào, 86 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 16/10 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,43 triệu đồng/lượng mua vào, 84,43 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm 16/10 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 83,3 triệu đồng/lượng mua vào, 84,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm 16/10 ở cả 2 chiều). Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm 17-10 vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục đà tăng, với mức tăng cao nhất 150.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều. Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 17-10 đứng ở mức 2.680,2 USD. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.695,1 USD/ounce. Nhận định về giá vàng, một số chuyên gia cho biết, kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp tháng tới đang được củng cố. Bên cạnh đó, các báo cáo gần đây cho thấy lạm phát ở châu Âu và Vương quốc Anh đang yếu hơn đã làm tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ. Kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm mạnh đã đẩy lợi suất xuống thấp hơn. Điều đó đã thúc đẩy giá vàng. - Giá vàng lập đỉnh ở mức cao nhất Giá vàng đạt mức cao nhất trong phiên 17/10 do bất ổn quanh cuộc bầu cử Mỹ và kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn đồng loạt giảm lãi suất. Sự chú ý cũng hướng đến một loạt dữ liệu sắp công bố của kinh tế Mỹ. Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là 2.685,60 USD/ounce trong phiên này, trước khi giảm xuống 2.680,19 USD/ounce vào lúc 11 giờ 58 phút giờ Việt Nam. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% lên 2.695,90 USD. "Các nhà đầu tư đang tìm kiếm vàng, coi đây là một hàng rào phòng hộ giữa những diễn biến không chắc chắn liên quan đến bầu cử Mỹ. Nếu ông Donald Trump một lần nữa trở thành Tổng thống, vàng có thể sẽ tăng giá vì căng thẳng thương mại và thâm hụt ngân sách sẽ tăng cao", chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Kelvin Wong của OANDA khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định. - Ngân hàng Nhà nước công bố 2 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc Kể từ ngày 17/10, Ngân hàng Xây dựng (CBBank) được chuyển giao cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) được chuyển giao về Ngân hàng Quân đội (MB). Tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Đức Long, Phó Chánh Thanh tra, giám sát, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) cho biết, NHNN công bố quyết định chuyển giao bắt buộc cho các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc vào 16 giờ chiều 17/10 tại NHNN. Theo đó, quyền lợi của người gửi tiền trước, trong và sau chuyển giao bắt buộc được đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định của Nhà nước. Liên quan vấn đề xử lý đối với GPBank và Dong A Bank, NHNN đang chỉ đạo các ngân hàng nhận chuyển giao rà soát và sẽ có phương án sớm nhất để nhận chuyển giao bắt buộc. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, mức độ hỗ trợ của các ngân hàng nhận chuyển giao sẽ phụ thuộc vào lộ trình tái cơ cấu của các ngân hàng, nhưng việc hỗ trợ là “không thể không có”. Khi nhận chuyển giao, các ngân hàng nhận chuyển giao cũng sẽ được hỗ trợ nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. - Lộc Trời (LTG) có Tổng Giám đốc mới Hội đồng Quản trị của Lộc Trời đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng vào vị trí Tổng Giám đốc công ty. Ngày 16/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) đã thông báo về việc ông Nguyễn Tấn Hoàng từ nhiệm vị trí Kế toán trưởng. Thông tin này sẽ được công ty trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cùng thời điểm, Hội đồng Quản trị của Lộc Trời đã quyết định bổ nhiệm ông Hoàng vào vị trí Tổng Giám đốc công ty. Ông Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1977, có trình độ cử nhân và đã gia nhập Lộc Trời từ tháng 8/2012. Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng từ tháng 9/2015. Hiện tại, ông sở hữu 15.000 cổ phiếu LTG, tương đương 0,015% vốn điều lệ. Bên cạnh công việc tại Lộc Trời, ông Hoàng còn giữ nhiều vị trí quan trọng khác như Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quản Nông Xanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Trích ly dầu cám Vĩnh Hòa và Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Lương thực Lộc Nhân. Việc bổ nhiệm ông Hoàng diễn ra trong bối cảnh Lộc Trời có nhiều biến động về nhân sự cấp cao. Trước đó, vào ngày 15/7, Hội đồng Quản trị đã miễn nhiệm ông Nguyễn Duy Thuận khỏi chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời ông Thuận cũng không còn là người đại diện pháp luật của công ty. Từ thời điểm đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Huỳnh Văn Thòn tạm thời điều hành doanh nghiệp cho đến khi có Tổng Giám đốc mới. - VN-Index tăng điểm sau 3 phiên giảm liên tiếp Sau 3 phiên đi xuống, ngày 17-10, chỉ số VN-Index đảo chiều, tăng hơn 7 điểm nhờ sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu chủ chốt. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, ở phiên sáng, lúc đầu thị trường đi lên với mức tăng cao nhất gần 4 điểm, đạt hơn 1.280 điểm. Sau đó, áp lực bán mạnh lên khiến chỉ số đại diện sàn về mức tham chiếu và giảm điểm. Đến giờ nghỉ trưa, VN-Index hạ 5,61 điểm, còn 1.273,81 điểm. Sau giờ mở cửa phiên chiều, thị trường vẫn theo xu hướng giảm. Đến hơn 14h, sức cầu cải thiện, đặc biệt là được hỗ trợ từ cổ phiếu lớn giúp nên thị trường lên điểm với mức tăng về cuối phiên càng tốt hơn. Chốt phiên, VN-Index dừng ở mức 1.286,52 điểm, tăng 7,4 điểm (0,55%); VN30-Index tăng 8,79 điểm (0,65%), lên 1.362,89 điểm. Toàn sàn có 224 mã đi lên, 128 mã đi xuống. Tại nhóm VN30, số mã tăng - giảm giá là 23 mã và 7 mã. Nhóm cổ phiếu trụ cột hỗ trợ mạnh ở phiên này. Trong 10 mã có mức vốn hóa lớn nhất, chỉ GAS giảm giá, còn lại đều đi lên. Cổ phiếu ngân hàng có đóng góp lớn cho sự đi lên của thị trường. Trong 10 mã đóng góp lớn với tổng cộng gần 4,5 điểm thì nhóm ngân hàng góp mặt tới 9 mã; trong đó, VCB đóng góp nhiều nhất với gần 0,96 điểm. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu khác của ngành ngân hàng là HDB lấy đi nhiều điểm nhất với 0,31 điểm. Phần lớn các ngành tăng điểm, trong đó, chỉ ngành chứng khoán tăng trên 1%. Đi ngược thị trường là nhóm tiện ích, xe và linh kiện, bán lẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm. Nhà đầu tư thận trọng nên thanh khoản không cao. Toàn sàn có gần 15.700 tỷ đồng được sang tay. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Khối này mua gần 1.380 tỷ đồng và bán xấp xỉ 1.780 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt gần 1.000 tỷ đồng. Chốt phiên, HNX-Index tăng 1,86 điểm (0,81%), lên mức 230,12 điểm; HNX30-Index dừng ở mức 500,93 điểm, tăng 6,72 điểm (1,36%).