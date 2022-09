Điểm tin kinh doanh 17/9: Hải quan lập Tổ công tác giám sát, ngăn chặn nhập lậu điện thoại iPhone 14 về

- Tỷ giá USD/VNĐ lên mức kỷ lục

Tính riêng tuần này, tỷ giá quy đổi USD sang Đồng Việt Nam bình quân đã tăng gần 0,6%, nâng mức tăng từ đầu năm lên hơn 3,6% và đang ở vùng cao nhất trong lịch sử quy đổi.

Phiên giao dịch cuối tuần hôm nay (16/9) ghi nhận Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm quy đổi Đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.283 đồng/USD, không thay đổi so với phiên hôm qua nhưng vẫn cao hơn 20 đồng so với tuần trước.

Với biên độ dao động +/- 3% theo tỷ giá trung tâm, giá sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay dao động trong vùng 22.585-23.981 đồng/USD.

- VEPR: Lạm phát năm 2022 ở mức 3,5-3,8%